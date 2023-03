﻿Feuer bei Aldi in Eckernförde: Brand verursacht erheblichen Sachschaden

Bei einem Feuer in einer Aldi-Filiale in Eckernförde entstand ein erheblicher Sachschaden. Rund 50 Einsatzkräfte rückten an.

Bei einem Feuer in einer Aldi-Filiale in Eckernförde entstand am Donnerstag ein erheblicher Sachschaden. Rund 50 Einsatzkräfte aus Eckernförde und Barkelsby rückten an und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

