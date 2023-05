Feuer in Groß Buchwald: Anbau einer Scheune stand in Flammen

Groß Buchwald. Für Löscharbeiten musste am Donnerstagvormittag die Hauptstraße in Groß Buchwald (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesperrt werden: Der Anbau einer Scheune stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte die in der Scheune untergebrachten Kühe nach eigenen Angaben in Sicherheit bringen. Sechs Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. In ein Krankenhaus musste niemand gebracht werden.

Das Feuer brach gegen 10.56 Uhr aus noch unbekannter Ursache am Anbau der Scheune aus. Durch das schnelle Eingreifen verhinderten die Feuerwehren aus Groß Buchwald, Wattenbek, Bordesholm und Brügge ein Übergreifen der Flammen auf die Scheune.

Rund 80 Kräfte im Einsatz bei Feuer in Groß Buchwald

Für die Wasserversorgung verlegten sie über mehrere Hundert Meter Schläuche. Bis in den Nachmittag waren die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Für die Dauer des Einsatzes leitete die Polizei in Groß Buchwald den Verkehr um. Zur Schadenshöhe konnte noch keine Auskunft erteilt werden. Die Kriminalpolizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und ermittelt.

KN