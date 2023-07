Feuer im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Blitze Ursache für zwei Brände?

Bargstedt/Brodersby. Nach Gewittern am Dienstag und Mittwoch hat es an zwei Orten in Rendsburg-Eckernförde gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, könnten Blitzeinschläge die Ursache der Feuer sein.

Am Dienstagmittag bemerkte eine Försterin laut der Ermittler, dass eine Forsthütte mitten im Barloher Forst zwischen Bargstedt und Heinkenborstel Feuer gefangen hatte. Das reetgedeckte Gebäude war abgebrannt. Die Feuerwehr löschte noch nach.

Rendsburg-Eckernförde: Blitzeinschlag ist als Ursache des Feuers denkbar

Ein Blitzeinschlag ist als Ursache des Feuers denkbar. Doch auch Brandstiftung will die Polizei nicht ausschließen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Tel. 04331/2080 zu melden.

Glimpflicher verlief das Feuer in Brodersby. Dort geht die Polizei davon aus, dass das Feuer in einem Ferienhaus in Schönhagen am frühen Mittwochmorgen durch einen Blitz verursacht wurde. Dieser war offenbar in den Schornstein eingeschlagen. Anschließend fingen Dämmung und Dachlatten Feuer.

Die Flammen erloschen von selbst wieder. Die Feriengäste konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

