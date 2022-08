Feuer in Flintbek: Großeinsatz wegen brennender Akkus

Bei einem Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus in Flintbek hat es gebrannt. Auf dem Werksgelände gelagerte Akkumulatoren in einem Container entzündeten sich, drohten auf eine Halle überzugreifen. Rund 100 Feuerwehrleute rückten aus, die Warn-App Nina wurde ausgelöst.

Einsatz um 3.30 Uhr am Donnerstagmorgen: Einsatzkräfte bei einem Brand an einer Akku-Fabrik in Flintbek.

Flintbek. Brennende Akkus haben für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Flintbek gesorgt. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in Containern auf dem Werksgelände eines Herstellers von Akkumulatoren im Industriegebiet am Konrad-Zuse-Ring aus.

„Gegen 3.30 Uhr hat ein Rauchmelder angeschlagen, die ersten Einsatzkräfte bemerkten den Brand von zwei 40-Fuß-Containern und erhöhten die Alarmstufe“, sagt Feuerwehrsprecher Carsten Rehder. Durch die schnelle Brandbekämpfung konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Halle verhindert werden, obwohl bereits ein Fenster geschmolzen war.

Feuer in Flintbek: Lithium-Ionen-Akkus brennen ab

„Schnell wurde klar, dass sich in dem unteren Container eine unbekannte Menge von Lithium-Ionen-Akkus befindet“, so der Sprecher weiter. Der Löschzug Gefahrgut aus Rendsburg wurde nachalarmiert, um bei der Bekämpfung des Gefahrstoffbrandes zu unterstützen.

Über die Warn-App Nina wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Mit Schutzanzügen ausgerüstet, konnten die Männer des Löschzuges Gefahrgut schließlich in das Innere des Containers vordringen und die teilweise verbrannten Akkus in Spezialbehälter umladen“, sagt Rehder.

Rund 100 Feuerwehrleute löschen brennenden Akkus in Flintbek

Um eine Kontamination zu vermeiden, mussten alle bei dem Feuer in Flintbek eingesetzten Feuerwehrmänner ihre Schutzkleidung noch vor Ort ablegen. Sie wird nun professionell gereinigt.

Rund 100 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz, um die brennenden Akkus in Flintbek zu löschen. Dazu zählten unter anderem die Wehren aus Flintbek, Klein Flintbek, Böhnhusen und Molfsee, die Technische Einsatzleitung und der Löschzug Gefahrgut. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.