Feuer in Hamdorf: Tischlerei brennt ab

Am Donnerstagmorgen hat ein Großfeuer in Hamdorf die Einsatzkräfte im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf Trab gehalten. Eine Tischlerei brannte. Es war für die Feuerwehr bereits der zweite Großeinsatz am Morgen.

In Hamdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde brennt am Donnerstagvormittag eine Tischlerei.

Hamdorf. Es war der zweite Großbrand innerhalb kurzer Zeit im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Am Donnerstagmorgen brannte in Hamdorf eine Tischlerei. Die Warn-App „Nina“ forderte Anwohnende auf, bis zum Mittag Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Tischlerei in der Kurzen Straße in Hamdorf brannte in voller Ausdehnung“, sagt Kreisfeuerwehrsprecher Daniel Passig. Zwischenzeitig waren am Nord-Ostsee-Kanal 100 Einsatzkräfte dabei, das Feuer zu löschen.

Lesen Sie auch

Der Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurde ebenfalls alarmiert, um mit Atemschutzausrüstung und einer Brandgasmessung zu unterstützen. Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am frühen Morgen beschäftigte bereits ein Brand auf dem Gelände eines Akku-Herstellers in Flintbek die ehrenamtlichen Retter. Ebenfalls 100 Männer und Frauen waren im Einsatz, „Nina“ löste auch hier aus.