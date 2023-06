Feuer in Heikenborstel: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Heikenborstel. 120 Feuerwehrleute haben einen Brand in Heikenborstel bekämpft. Am Freitagmorgen, 30. Juni, stand seit 6.20 Uhr eine Halle in Brand. Nach ersten Schätzungen geht der Schaden in die Millionen, so die Feuerwehr.

Als die Feuerwehrleute zum Einsatz in der Dorfstraße in Heikenborstel fuhren, sei der Rauch schon von Weitem zu sehen gewesen. Die Einsatzkräfte konnten noch verhindern, dass das Feuer auf den angrenzenden Stall und die angrenzenden Wohnungen übersprang.

In der Halle lagerten nach Angaben der Feuerwehr wertvolle landwirtschaftliche Maschinen, Heuballen und Container mit Pfeffer. In der Halle sei außerdem eine größere Heizungsanlage integriert, so die Polizei. Ob das Feuer durch die Pellet-Heizung ausgelöst wurde, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Besitzer habe nach Polizeiangaben noch versucht, die Maschinen und Geräte aus der Halle zu retten. Nach jetzigen Erkenntnissen seien allerdings weder Menschen noch Tiere durch das Feuer zu Schaden gekommen. Die Dorfstraße in Heikenborstel ist aufgrund des Einsatzes gesperrt.

