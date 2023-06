﻿Landwirt in Rieseby wollte Kälber retten: „Aber die Hitze des Feuers war unvorstellbar“

Rieseby. Nach dem verheerenden Feuer in einer seiner Hofanlagen sitzt der Schock bei Landwirt Reimer Köhn aus Rieseby noch tief. In der Nacht zum Montag wurde eine 18 mal 18 Meter große Halle, in der er Tiere und Landwirtschaftsmaschinen untergebracht hatte, ein Opfer der Flammen. 15 Kälber verendeten im Feuer. Ihre Kadaver müssen nun dringend geborgen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gegen 2.30 Uhr stand die Halle schon lichterloh in Flammen“, berichtet Bauer Köhn über die verhängnisvolle Nacht. „Eine aufmerksame Autofahrerin hatte das Feuer bemerkt und laut gerufen. Dadurch bin ich wach geworden und sofort zur Halle gerannt.“ Die Feuerwehr hatte die Frau zu diesem Zeitpunkt schon alarmiert. „Die Kameraden waren schon nach zehn Minuten da. Das ging wirklich schnell, so mitten in der Nacht.“

Feuer auf dem Bauernhof in Rieseby

Rund 150 Meter Schlauch mussten für die Löscharbeiten im hinteren Bereich des Hofes verlegt werden. Seine 15 Kälber konnten die Helfer dennoch nicht mehr retten. „Auch als ich hier angekommen war, habe ich schon keine Laute von den Tieren mehr gehört“, sagt Köhn. „Ich wollte noch in den Stall rennen, aber die Hitze war unvorstellbar. Das ging einfach nicht. Da kommt man nicht gegen an.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Tag nach dem Feuer durchsuchen Ermittler der Kriminalpolizei Eckernförde die Überreste der Halle. Die gesamte Trägerkonstruktion aus Holz ist verbrannt, das Gebäude in sich zusammengesackt. Lediglich die Wände und das eingestürzte Dach aus Blechplatten lassen auf eine Halle schließen. Zwei Beamte suchen in den Trümmern nach Hinweisen auf die Brandursache. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei.

Ein Polizist sucht nach Hinweisen auf die Brandursache des Bauernhofes in Rieseby. © Quelle: Paul Wagner

Für Landwirt Reimer Köhn, dessen Eltern den Hof in den 70er Jahren übernommen hatten, und der neben der Milchviehhaltung auch die Äcker rund um den Hof bewirtschaftet, ist es ein Rätsel, warum das Feuer ausgebrochen ist. „Möglicherweise ein technischer Defekt. Jetzt muss erst mal ermittelt werden.“ Letztendlich sei der Grund aber egal. „Wichtig ist, dass es jetzt irgendwie weitergeht.“

Lesen Sie auch

Neben den 15 Kälbern, die etwa ein halbes Jahr alt waren, verbrannten in der Halle mehrere wichtige Maschinen für den Hof – ein Schlepper, eine Feldspritze, ein Aggregat sowie weitere Landtechnik. Noch während der Löscharbeiten seien Gasflaschen und Kanister explodiert, so Köhn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit der Landwirt auch in den Tagen und Wochen, bis der Schaden reguliert ist, seine Felder bestellen kann, haben ihm Kollegen aus der Umgebung Hilfe angeboten. Sie wollen ihn nicht im Stich lassen und stellen ihre Landmaschinen zur Verfügung.

KN