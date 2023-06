Bei einem Waldbrand bei Mielkendorf standen am Dienstag rund 800 Quadratmeter Wald in Schleswig-Holstein unter Feuer. Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen und den Wind.

Mielkendorf. Ein Feuer in Mielkendorf, ein Waldbrand in Schleswig-Holstein, hat am Dienstag 400 Retter gefordert. Die Alarmierung erfolgte um 15.06 Uhr. „Es wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich Hansdorfer Tannen in Mielkendorf gemeldet“, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Dirk Hagenah. Beim Eintreffen der ersten Wehren an der Stelle des Feuers im Wald bei Mielkendorf stand bereits ein großes Areal in Flammen.