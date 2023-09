﻿Autobrand löste Feuerwehreinsatz aus

Brennendes Sofa

Rendsburg: Feuer in Mehrfamilienhaus in der Hans-Bredow-Straße

Am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg ein Feuer ausgebrochen. Im sechsten Stock des Hauses in der Hans-Bredow-Straße brannte ein Sofa. Eine Frau wurde verletzt.