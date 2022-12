﻿Feuerwehr Altenholz machte die Blackout-Probe

Am Notfalltreffpunkt vor dem Gemeindezentrum Altenholz erklärt Gruppenführer Thomas Weber Anwohner Hans-Peter Küchenmeister, was bei einem Stromausfall wichtig ist.

In Altenholz schrillten am bundesweiten Warntag nicht nur die Handys. Am Abend testete die Freiwillige Feuerwehr überdies ihre Einsatzfähigkeit bei einem Stromausfall. Bürger waren eingeladen, sich an Notfalltreffpunkten zu informieren. Denn: Wenn der Strom weg ist, geht schnell gar nichts mehr.

