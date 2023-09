Feuerwehr Borgstedt

Die Feuerwehr in Borgstedt hat eine der modernsten Unterwasserdrohnen im Einsatz. Dort braucht sie viel Licht, um Bilder zu liefern.

Bei der Feuerwehr in Borgstedt ist der Kamerad „Moby Dick“ jetzt immer öfter im Einsatz. Die handliche Unterwasserdrohne hilft in der ganzen Region immer wieder, wenn Personen vermisst werden. In drei Fällen wurde die Drohne bereits fündig, die Leichen der Vermissten konnten geborgen werden.

