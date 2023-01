Feuerwehr löscht brennende Carports in Quarnbek: Nun ermittelt die Kripo

In Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mussten am Sonnabend die Bewohner wegen einer enormen Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Zwei Carports standen in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Quarnbek brannte am Sonnabendabend ein Carport in der Straße Ginsterbusch.

Quarnbek. Zwei Carport-Brände musste die Feuerwehr am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der Wohnsiedlung Ginsterbusch in Quarnbek löschen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen während der Löscharbeiten geschlossen zu halten. Es hatte sich starker Rauch entwickelt. Nun ermittelt die Kripo.

Wieso das rechte Carport in Flammen aufging, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Als die rund 70 Einsatzkräfte aus Quarnbek, Ottendorf, Melsdorf und Stampe am Ginsterbusch eintrafen, stand das Carport aus Holz bereits in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung entzündete sich das links gelegene Carport.

Aufatmen konnten die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser: Durch den Einsatz griffen die Flammen nicht auf die Gebäude über.

Einsatzstelle Quarnbek Zwei Carports standen in der Siedlung Ginsterbusch in Quarnbek am Sonnabend gegen 18.30 Uhr in Flammen. 70 Einsatzkräfte von umliegenden Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. © Quelle: Daniel Passig Kreispresseteam KFV RD-ECK

Brände in Quarnbek: Niemand wurde verletzt

Verletzt wurde bei dem Carport-Brand in Quarnbek niemand. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Für die Löscharbeiten verlegten die rund 70 Feuerwehrleute mehrere hundert Meter Schläuche. Nur so konnte die Wasserversorgung sichergestellt werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den späten Abend.

Der Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde führte zudem noch Messungen an verschiedenen Punkten in der Ortschaft durch. Diese waren aber alle negativ.