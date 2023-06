Wie es als eine der ersten Frauen in der aktiven Feuerwehr war

Nübbel. Die Feuerwehrfrauen trugen Gummistiefel, keine Arbeitsschuhe mit Sicherheitsschutz wie heute. Denn als Anke Kobrock-Wels in den 80er-Jahren als eine der ersten Frauen im Kreis Rendsburg-Eckernförde Mitglied der aktiven Feuerwehr wurde, gab es noch keine passende Uniform für Frauen.

Sie trugen die gleichen kastenförmigen, orangen Jacken wie die Männer, Jeanshosen und eben Gummistiefel. Letztere hatten sie selbst gekauft. Auf einem alten Gruppenfoto leuchten die weißen Stiefel der Schwester von Anke Kobrock-Wels in den Reihen der schwarzen Schuhe.

Viele Männer und nur vier Frauen der Feuerwehr Nübbel: Als Anke Kobrock-Wels (rechts neben ihrer Schwester mit den weißen Schuhen) 1988 ihre Grundausbildung abschloss, waren noch wenige Frauen aktiv in den Feuerwehren in Schleswig-Holstein. © Quelle: privat

Das Bild stammt vom Abschuss der Grundausbildung 1988. Vier junge Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Nübbel – darunter die Anfang 30-Jährige Anke Kobrock-Wels – stehen am Rand einer Gruppe von rund zwanzig Männern.

Dass in den 80er-Jahren erstmals immer mehr Frauen aktiv in den Feuerwehren wurden, bestätigen der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde und der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. „Die Männerdomäne bröckelte, weil die Führungskräfte offener wurden“, sagt Volker Arp, Geschäftsführer des Landesverbandes. Schon in den 70er-Jahren seien erste Frauen aktiv gewesen, das sei aber „etwas ganz Besonderes“ gewesen.

Anke Kobrock-Wels aus Nübbel kam über die Musik zur Feuerwehr

Anke Kobrock-Wels ist inzwischen 68 Jahre alt und immer noch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Nübbel. Erst vor Kurzem – mit 67 – gab sie ihren Pieper ab, weil sie die Altersgrenze für den aktiven Dienst erreicht hatte. Im Musikzug der Feuerwehr Nübbel spielt sie weiterhin Saxofon.

Über die Musik ist Anke Kobrock-Wels auch zur Feuerwehr gekommen. Ihr damaliger Freund habe im Musikzug Trommel gespielt. Sie wurde gefragt, ob sie nicht auch ein Instrument lernen wolle. „Da haben sie ein Köfferchen aufgemacht, und das Saxofon hat mich angesprochen“, sagt sie. Am 1. Januar 1982 wurde sie aufgenommen – aber nur für die Musik, nicht fürs Löschen.

Frauen in der Feuerwehr wurden anfangs abgelehnt

Sie habe sich dann gefragt, warum Frauen nicht auch aktiv bei Einsätzen mithelfen könnten, erzählt sie. Der damalige Wehrführer habe das aber „kategorisch abgelehnt“. Nach ein paar Jahren fragt sie wieder nach: Der neue Wehrführer ist offener für Frauen in der aktiven Feuerwehr – aus der Wehr kam aber die Ablehnung. Der Wehrführer habe die Kameraden aber überzeugt, und gemeinsam begannen ein paar Frauen aus dem Musikzug mit der Ausbildung.

Sie mussten sich ihre Position damals noch erkämpfen, heute werben Kampagnen wie „Frauen an den Brandherd“ für mehr weibliche Feuerwehrmitglieder. Zehn Prozent der aktiven Mitglieder in Freiwilligen Feuerwehren sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde Frauen. In den Jugendfeuerwehren sind es sogar bis zu 30 Prozent Mädchen. „Damals waren wir etwas Besonderes, heute ist es normal“, sagt Anke Kobrock-Wels.

Trotz der anfänglichen Ablehnung: Nachdem die Frauen einmal Teil der Einsatzgruppe waren, haben die Männer sie respektiert, an blöde Bemerkungen könne sie sich nicht erinnern, sagt Anke Kobrock-Wels. Zwei Großbrände in der Region habe sie miterlebt. „Das ist Herzklopfen, wenn der Alarm kommt“, sagt sie.

Das macht der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Nübbel

Auch heute im Musikzug investiert sie noch viel Zeit in das Ehrenamt: Einmal in der Woche übt die Gruppe gemeinsam, sie spielen zu Feuerwehrfesten und an Heiligabend im Dorf. „Das Schöne ist, den Leuten mit der Musik eine Freude zu bereiten“, sagt die 68-Jährige. Sie ist glücklich über die Entscheidung, zur Feuerwehr gegangen zu sein.

