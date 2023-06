﻿Feuerwehren in Altenholz und Dänischenhagen setzen auf Neubauten

Altenholz/Dänischenhagen. Die beiden Feuerwehrgerätehäuser in Altenholz-Klausdorf und in Altenholz-Knoop sind in die Jahre gekommen. Grundsätzlich plant die Gemeinde Altenholz mittlerweile den Bau eines neuen, gemeinsamen Feuerwehrhauses. Übrigens seit längerer Zeit – und nicht erst, seit Feuerwehrmitglied Mike Buchau (CDU) im Rathaus auf dem Chefsessel sitzt. Zwölf Millionen Euro soll das langfristige Vorhaben kosten, abzüglich Fördergeld. Das Thema beschäftigt auch andere Wehren. Es geht um moderne Anforderungen.

Die Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus Altenholz steht in einer Übersicht über wichtige Projekte in Altenholz. Dort ist sie das mit Abstand teuerste Projekt. Weitere wichtige finanzielle Vorhaben in Altenholz sind zum Beispiel die Kita Stegeltor für 3,9 Millionen Euro, die bis 2025 fertig werden muss. Für den bereits beschlossenen Brandschutz im Gemeindezentrum Altenholz rechnet die Gemeinde mit Kosten von etwa 1,9 Millionen Euro.

Altenholz, Dänischenhagen: Neue Normen

Grundsätzlich ist es allerdings so, dass der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern auch andere Gemeinden beschäftigt, nicht nur die Wehr Altenholz. Denn viele Gebäude der freiwilligen Feuerwehren sind nach Angaben eines Vertreters des Kreisfeuerwehrverbandes in die Jahre gekommen. Viele Wehren in Schleswig-Holstein seien 70 bis 100 Jahre alt, erklärt der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte. Ihm zufolge gibt es 179 freiwillige Feuerwehren in Schleswig-Holstein. Die kleinste sei die aus Schönhagen im Amt Schlei Ostsee.

Doch auch andere Faktoren als das Alter der Gebäude tragen dazu bei, dass immer mehr Wehren an den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses denken, erklärt der Fachmann. Dazu gehören neue Normen. Feuerwehrfahrzeuge werden immer größer, um auf alle möglichen Einsatzszenarien vorbereitet zu sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Dänischenhagen liegt direkt gegenüber der Zufahrt zur Bundesstraße (Foto). Es gibt Überlegungen zu einem Neubau etwa 200 Meter weiter in Richtung Strande, neben der Ausfahrt aus Richtung Nordosten. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Denn beim sogenannten ersten Löschangriff sind immer weniger Feuerwehrmänner und -frauen mit dabei. Das liegt unter anderem daran, dass immer mehr Mitglieder nicht in ihren Heimatorten arbeiten, sondern woanders. Ertönt der Alarm, ist der Weg zum Einsatzort oft zu weit, um gleich mit ausrücken zu können.

Es fehlt an Umkleiden für Feuerwehrfrauen

Ein weiterer Aspekt: Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes stellen Frauen mittlerweile etwa zehn bis 15 Prozent der ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Das wiederum führt dazu, dass in Gerätehäusern eigentlich getrennte Umkleideräume vorhanden sein müssten. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Altenholz ist das aber, wie vielerorts, aus Platzmangel kaum möglich.

Was sich ebenfalls bei freiwilligen Feuerwehren wie in Altenholz geändert hat: Früher nahmen die Mitglieder die Einsatzkleidung nach dem Einsatz einfach mit zum Waschen nach Hause. Das ist wegen der möglichen Gefahrenstoffe darin nicht mehr erlaubt. Freiwillige Feuerwehren, die Neubauten planen, müssen deshalb zum Beispiel an Dinge wie eine Abgasabsaugung denken.

In der Nachbargemeinde Dänischenhagen, wo es auch eine First-Responder-Einheit gibt, ist die freiwillige Feuerwehr ebenfalls Thema. Dort sind zum Beispiel die Tore zu schmal für die neuen Einsatzfahrzeuge. Zudem soll eine Waschhalle entstehen.

Diskutiert wird in Sachen Neubau auch über einen neuen Standort östlich der Bundesstraße 503 sowie südlich der Strander Straße. Dieser wäre etwa 200 Meter vom bisherigen Standort entfernt. Das Thema beschäftigt auch die Landesplanung.

