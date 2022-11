﻿Filiale der Zukunft: Förde Sparkasse geht auf dem Land neue Wege

Weniger Kundenkontakte, mehr Onlinebanking und weniger Beratungsbedarf: Seit Jahren suchen Banken und Sparkassen nach Lösungen, wie sie Kunden vor allem auf dem Land trotz weniger Filialen weiter erreichen können. Die Förde Sparkasse hat eine Idee.

Hohn. Bisher hatte die Gemeinde Hohn westlich von Rendsburg neben ihrem bekannten Militärflugplatz auch eine eigene kleine Filiale der Sparkasse mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Doch die Zeiten, in denen viele Kunden teils mehrmals pro Woche „auf die Bank“ gingen, sind mit Online-Banking und Internet-Handel vorbei. Die Folge: Seit Jahren schließen Banken und Sparkassen vor allem auf dem Land ihre Filialen – in einigen Fällen bleibt zumindest eine SB-Filiale, in denen die Kunden Geld und Kontoauszüge bekommen. Die Förde Sparkasse hat sich in Hohn für einen anderen Weg entschieden. Statt ihre Filiale dort komplett zu streichen, können die Kunden künftig per Video mit ihren Beratern in Kontakt treten. „LiveService“ nennt die Förde Sparkasse ihr neues Filialkonzept.

Sparkassenchef Götz Bormann hat das neue System am Freitag vor Ort feierlich eröffnet und auch gleich getestet. Mitarbeiterin Ute Kurzweg hatte Dienst und war für den Chef am Schalter in einem kleinen Raum der neuen Filiale auch sofort zu sprechen. Allerdings saß sie in diesem Moment in einem Büro in Kiel und war per Kamera, Monitor und Headset mit Hohn verbunden. Auf der dortigen Videostele ist die Beraterin den Kunden auf Augenhöhe in Lebensgröße zugeschaltet – Bild und Tonqualität sind ausgezeichnet.