﻿Finanzen der Kommunen: Wie die Gemeinde Gettorf ihr Geld zusammenhält

Grund zum Jubeln: Gut 900.000 Euro mehr in der Kasse als gedacht. Der Kassensturz in Gettorf fürs Haushaltjahr 2021 sieht super aus. Aber die Zukunft der Finanzen in den Kommunen wird weniger rosig.

Gettorf. Überall wird gestöhnt mit Blick auf öffentliche Kassen. In Gettorf fällt im zweiten Jahr in Folge der Kassensturz der Haushaltsperiode dagegen positiv aus. 2021 schließt mit einem Plus von rund 924.000 Euro. Das hat die Verwaltung jetzt errechnet. Die Verschuldung ist kaum gestiegen.

So dürfte es nach dem Wunsch der Politik gern weitergehen. Aber Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) kommentierte den positiven Jahresabschluss in der jüngsten Gemeindevertretung so: "Gettorf ist zwar gut durch die zwei mageren Corona-Jahre gekommen. Aber das wird das letzte so positive Ergebnis für eine lange Zeit gewesen sein."

Gettorf hat zwei Jahre in Folge einen guten Abschluss der Finanzen

Die Mahnung kommt nicht von ungefähr. Zwar schiebt die Gemeinde den erst jetzt sichtbaren Überschuss des 18,1 Millionen Euro schweren Haushalts 2021 in die Rücklage. Reich wird sie damit aber auf keinen Fall. Schließlich hat man für die Zukunft große Projekte vor, die viel Geld kosten. Und die Kostensteigerungen aufgrund aktueller Krisen sind noch gar nicht absehbar.

Für 2020 hatte die Abrechnung des Haushaltsjahrs sogar ein noch besseres Ergebnis erbracht. Da stand in schwarzen Ziffern der Überschuss in Höhe von 1,313 Millionen Euro. Die Gründe für die letzten beiden positiven Ergebnisse liegen auf der Hand.

Die Gewerbesteuer bescherte Gettorf auch im zweiten Corona-Jahr gute Einnahmen. Die Jahresrechnung 2021 fällt außerordentlich positiv aus. Bald steht die Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel (Archivbild) an. Wird es bei künftig höheren Ausgaben der Gemeinde helfen, die Finanzen stabil zu halten? © Quelle: Sven Janssen

Die Gettorfer Politik hielt sich in den beiden ersten Corona-Jahren bewusst zurück mit Investitionen. Die große Posten im Zuge der geplanten Ortsentwicklung kommen erst noch. Da sind etwa die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt (alte B 76) und der Umbau des Bahnhofsplatzes. Man hofft dabei auf hohe Zuschüsse. Der Ortsentwicklungsplan eröffnet die Möglichkeit.

Gewerbegebiet Eichkoppel Gettorf: Hält der Bedarf der Wirtschaft an?

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel, für das konkrete Planungen erst anlaufen, dürfte rechnerisch durch Verkauf der Grundstücke gedeckt sein. Gewiss ist aber nicht, ob die Investitionsbereitschaft lokaler und regionalen Betriebe angesichts der möglichen wirtschaftlichen Talfahrt Bestand hat.

Wie kommt es zu dem positiven Jahresergebnis? Knapp 275.000 Euro mehr als vorausberechnet spülten die Steuern 2021 ein. Die Gewerbesteuer ist der weitaus größte Zuwachsposten (277.000 Euro). An Vergnügungssteuer klingelten 87.000 Euro mehr in der Kasse. Die Umsatzsteuer brachte 79.000 Euro mehr. Die insgesamt größte Mehreinnahme bildeten „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ mit gut 735.000 Euro. Die kann die Gemeinde kaum beeinflussen.

Finanzen: Gettorf hat Schulden in Höhe von 7,5 Millionen Euro

Schuldenfrei ist Gettorf keineswegs. Der Jahresabschluss 2021 weist rund 7,5 Millionen Euro Schulden aus. Im Vorjahr waren es knapp 6,8 Millionen Euro. „Über fünf Jahre gerechnet blieben die Schulden aber weitgehend konstant“, hob Frank positiv hervor. Zudem wächst das Eigenkapital, zu dem alle Werte einer Gemeinde gehören, stetig an.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Gettorf beträgt derzeit 984 Euro (Vorjahr 893 Euro, 1046 Euro Abschluss 2017). Das Plus der Jahresrechnung wirkt sich pro Einwohnerin und Einwohner rechnerisch mit 121,56 Euro aus. Für den Jahresabschluss 2022 sieht die Prognose des Amtes nicht so gut aus. Man rechnet mit nur 140.000 Euro Überschuss – wenn überhaupt.