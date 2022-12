﻿Flüchtlingskrise reißt Loch in Finanzen: Amt in Gettorf braucht mehr Amtsumlage

Die größte Unterkunft des Amtes Dänischer Wohld für Flüchtlinge aus der Ukraine in Gettorf ist das ehemalige Impfzentrum am Sportpark. Diese Bleibe für 70 Menschen bewachen zu lassen, kostet das Amt 2023 eine halbe Million Euro.

„Gürtel enger schnallen“, so heißt es für die acht Gemeinden im Dänischen Wohld 2023. Die Finanzen im Amt in Gettorf sind am Limit. Grund dafür sind auch die steigenden Kosten der Flüchtlingskrise. Deshalb soll die Amtsumlage deutlich steigen.