﻿Finanzplanung: Auf Eckernförde kommen schwierige Zeiten zu

Eckernförde. Auf Eckernförde kommen finanziell schwere Zeiten zu. Nicht nur Sanierung oder Neubau des Schulzentrums werden den Haushalt der Stadt auf Jahre belasten. Auch andere Millionen-Projekte stehen an. Die Politik muss sich Gedanken über eine weitere Stufe der Haushaltskonsolidierung machen, um noch etwas Spielraum zu bewahren.

Kämmerer Micha Wulf führte dem Haupt- und Finanzausschuss die Probleme vor Augen: Die Baukosten für das Schulzentrum belasten den Etat in den kommenden Jahren doppelt: durch Zinszahlungen für die Kreditaufnahme und durch Abschreibungen ab der Inbetriebnahme. Diese Auswirkungen, so Wulf, könnten in diesem Jahr politisch noch beeinflusst werden, etwa über das Raumprogramm. Danach seien sie auf Jahrzehnte festgeschrieben.

Tarifabschluss und Steuerminus belasten Eckernfördes Haushalt

Schon ohne das Projekt Schulzentrum muss die Stadt Einbußen hinnehmen. So fallen durch den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst 710 000 Euro an Mehrkosten an und der städtische Anteil an der Einkommenssteuer sinkt nach der letzten Steuerschätzung um 500 000 Euro. Da vermutlich nicht alle Ausgaben anfallen, geht der Kämmerer davon aus, dass der Nachtragshaushalt im September nach wie vor genehmigungsfrei sein wird.

Sorgen bereitet hingegen, dass neben dem Mega-Projekt Schulzentrum auch noch andere große Vorhaben anstehen wie die Umnutzung Willers-Jessen-Schule, die Hafensanierung, die neue Feuerwache-Süd und der Küstenschutz. Steuere die Politik nicht gegen, so machte Wulf deutlich, sei die kommunale Handlungsfähigkeit der Stadt stark gefährdet. Die Pro-Kopf-Verschuldung, derzeit bei 900 Euro, würde auf über 5000 Euro ansteigen und damit einen der Spitzenwerte in Schleswig-Holstein erreichen.

Eckernförde nimmt Haushaltskonsolidierung in den Fokus

Stellschrauben, die Einnahmen zu erhöhen, gibt es nur wenige. Mögliche Positionen sind die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B und die Parkgebühren. Eckernförde, so Wulf, sei eine traditionell steuerschwache Stadt (ein Viertel unter dem Durchschnitt). Der größte Arbeitgeber, die Marine, zahle keine Gewerbesteuer. Bestehende Gewerbeflächen seien ausverkauft.

Der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung soll jetzt zügig neu besetzt werden und seine Arbeit fortführen, um Einsparmöglichkeiten und Einnahmequellen auszuloten. Damit droht auch eine weitere Belastung der Bürger. Trotz der schwierigen Situation gibt sich Kämmerer Wulf optimistisch: „In der Vergangenheit ist es uns immer gelungen, im konstruktiven Austausch Wege zu finden“.

