﻿Imland-Klinik: Mehrere Firmen beenden Zusammenarbeit

Mehrere Firmen und Dienstleister haben die Zusammenarbeit mit der Imland-Klinik vorerst gestoppt. Grund ist das Insolvenzverfahren des kommunalen Krankenhauses. Die Arbeiten am neuen Operationszentrum am Standort Rendsburg liegen größtenteils brach.

Baustelle an der Imland-Klinik in Rendsburg: Die Arbeiten am neuen Operationszentrum liegen derzeit auf Eis.

Rendsburg. Nachdem die Geschäftsführung der Imland-Klinik am vergangenen Freitag bekannt gegeben hat, aufgrund der massiven finanziellen Schieflage ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen, hat diese Nachricht offenbar viele Firmen, Dienstleister und Vertragspartner der Klinik aufgeschreckt. Sie fürchten um ihr Geld. So liegen nach Informationen der Kieler Nachrichten zum Beispiel die Arbeiten am neuen Operationszentrum in Rendsburg seit Beginn der Woche brach. Mehrere Betriebe haben seit Montag keine Handwerker und Installateure mehr auf die Baustelle geschickt. Äußern möchte sich keiner der Betriebe. Die Imland-Klinik bestätigt den Baustopp jedoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Firmen haben Arbeiten eingestellt

„Die Arbeiten wurden am Tag der Antragstellung für das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung zunächst eingestellt. Das Gesundheitsministerium hat inzwischen bestätigt, dass die Fördermittel weiter ausgezahlt werden, sodass alle am Bau beteiligten Firmen ihr Geld erhalten“, unterstreicht Klinik-Sprecher Robert Deg. „Wir sind gegenwärtig mit den beauftragten Firmen in Abstimmungen, sodass die Arbeiten schnellstmöglich wiederaufgenommen werden können und keine Bauverzögerung entsteht.“ Sämtliche förderfähigen Bauvorhaben würden fortgeführt und die Fördergelder zweckgebunden an die Baufirmen ausgezahlt.

Klinik will Zusammenarbeit fortsetzen

Die beteiligten Baufirmen sowie die Dienstleister und Lieferanten seien ein wichtiger Grundpfeiler der angestrebten Klinik-Sanierung. Offenbar möchte die Klinik auch längerfristig mit ihnen zusammenarbeiten. „Insofern sind wir aktiv auf sämtliche Lieferanten und Dienstleister schriftlich zugegangen und haben diese über die Anordnung des Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung in Kenntnis gesetzt sowie Zahlungszusagen in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter abgegeben“, so Klinik-Sprecher Deg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gespräche mit den Firmen laufen

Neben den Baufirmen des Rendsburger OP-Zentrums, an dem sich allein das Land mit mehr als 22 Millionen Euro beteiligt, sind offenbar weitere Geschäftspartner in den vergangenen Tagen auf Distanz zur Klinik gegangen. „Nachdem die Imland gGmbH alle Vertragspartner über das Schutzschirmverfahren informiert hat, führte dies bei einigen Partnern zu Irritationen“, bestätigt Robert Deg. Diese Irritationen habe man zwischenzeitlich aber ausräumen können, „sodass es nur noch bei sehr wenigen Vertragspartnern Gesprächsbedarf gibt.“

Zehn neue Operationssäle entstehen

Das neue Operationszentrum ist eines der größten Imland-Bauprojekte der vergangenen Jahre. Grund für den Bau: Die vorhandenen neun Operationssäle am Standort Rendsburg sind 40 Jahre alt und mittlerweile zu eng für die moderne Technik. Jetzt entstehen in einem dreistöckigen Neubau zehn Operationssäle mit jeweils rund 50 Quadratmetern. Die Grundsteinlegung war fast auf den Tag genau vor drei Jahren, aktuell läuft der Innenausbau.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am vergangenen Freitag hatte die Imland-Klinik beim zuständigen Insolvenzgericht in Neumünster Antrag auf ein sogenanntes Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Die defizitäre Klinik soll bis zum Sommer kommenden Jahres auf eine wirtschaftlich tragfähige Basis gestellt werden. Ob dies die Teilprivatisierung bedeutet und ob Personal oder Stationen abgebaut werden, ist derzeit noch offen. Die Klinik unterstreicht, dass die Versorgung der Patienten trotz des Verfahrens jederzeit sichergestellt ist.