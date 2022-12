Fleckeby: Mutmaßlicher Mitschnacker sprach 13-Jährige an

Am Montagmorgen soll ein mutmaßlicher Mitschnacker eine 13-jährige Schülerin in Fleckeby angesprochen haben. Das Mädchen war zu Fuß unterwegs, als ein weißer Wagen neben ihr gehalten habe und der Fahrer sie aufgefordert habe, einzusteigen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Laut der Ermittler ging das Mädchen zu Fuß vom Satower Weg kommend in Richtung B 76/Am Holm und nutzte dabei den linken Gehweg. Dort habe sie dann einen größeren weißen Pkw, vermutlich ähnlich einem VW Caddy, mit „ECK“-Kennzeichen gesehen. Das Auto befuhr die Kreisstraße in Richtung Hummelfeld aus Richtung B 76 kommend. Das Mädchen habe dann bemerkt, dass der weiße Wagen im Bereich Satower Straße/Kreisstraße wendete und wieder zurückkam.

Mutmaßlicher Mitschnacker soll etwa 40 Jahre alt sein

Der Fahrer des Pkw wird wie folgt beschrieben: Es soll etwa 40 Jahre alt sein, breit gebaut und mit etwas fülligerer Figur. Der Mann soll eine Glatze haben und weder Bart noch Brille tragen. Er soll Hochdeutsch gesprochen haben. Der Fahrer soll neben der Schülerin angehalten und die Fahrertür geöffnet haben.

Der Mann habe den Eindruck gemacht, als wolle er aussteigen, ein Bein habe sich schon außerhalb des Fahrzeuges befunden. Plötzlich und ohne weitere Forderungen habe er die Schülerin in einem energischen Ton angesprochen und aufgefordert, in den Wagen zu steigen. Explizit habe er ihr „Steig ein“ zugerufen.

Wer trat von einem angrenzenden Grundstück an die Kreisstraße in Fleckeby?

Die Schülerin sei der Aufforderung jedoch nicht nachgekommen. Sie habe zu dem Mann gesagt, dass sie das nicht machen würde und ihren Weg fortgesetzt. Da zwischenzeitlich von einem angrenzenden Grundstück einige Personen auf die Kreisstraße getreten seien, habe der Fahrer des weißen PKW sein Fahrzeug gewendet und sei anschließend über die Kreisstraße Richtung Hummelfeld davongefahren.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach den Personen, die von dem angrenzenden Grundstück auf die Kreisstraße traten. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo unter Tel. 04351/89212600 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.