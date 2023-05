Radfahrer fährt gegen Baum, beschädigt dabei Auto und flieht

Fleckeby. Ein Fahrradfahrer hat am vergangenen Mittwoch gegen 16.50 Uhr in der Hauptstraße 7 in Fleckeby ein parkendes Auto beschädigt und dann Unfallflucht begangen.

Wie die Polizei bekannt gab, soll es sich um einen ungefähr 30 Jahre alten, schlanken Mann mit blonden Haaren handeln. Er sei auf dem Radweg aus Richtung Güby kommend in Fahrtrichtung Götheby-Holm unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache, so die Polizei, fuhr er auf Höhe der Bäckerei gegen einen Baum, wobei sein Hinterrad hochschleuderte und gegen einen parkenden Hyundai prallte. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 400 Euro am Fahrzeug.

Die Polizei in Ascheffel sucht jetzt nach dem Unfallverursacher wie auch nach weiteren Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation in Ascheffel unter Tel. 04353/4799 960.

KN