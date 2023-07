Die Traditionsfleischerei Beth in Nortorf hat nach der Insolvenz des Pächters seit Monaten geschlossen. Pächter und Immobilienbesitzer berichten, wie es dazu kam. Wie es weitergehen könnte.

Nortorf. Als Fleischermeister Florijan Peci (28) 2019 die Fleischerei Beth in Nortorf von Pächterin Sonja Berg übernahm, lief das Geschäft. Der Fleischermeister stellte dort selbst Wurst und Fleischspezialitäten her. Anfang 2023 meldete er Insolvenz an. Wie konnte es dazu kommen – und gibt es in Zukunft ein neues Fachgeschäft?