﻿Fleitenmarkt in Brügge fällt aus: Das ist der Grund für die Absage

Brügge. Der traditionelle Fleitenmarkt in Brügge, der vom 16. bis 18. Juni auf dem Marktplatz stattfinden sollte, ist von der Gemeinde kurzfristig abgesagt worden. Der Grund: Es steht kein großes Fahrgeschäft für den dreitägigen Jahrmarkt im drittgrößten Ort des Amts Bordesholm zur Verfügung. „Und ohne einen Anziehungspunkt mit Karussell macht ein Markt keinen Sinn“, sagte Bürgermeister Werner Kärgel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Fleitenmarkt in Brügge stehen immer der Superhopser und ein Kinderkarussell. Der Superhopser ist momentan bei der Holstenköste in Neumünster im Einsatz und zieht die jungen Menschen an. „Die Betreiber haben uns aber mitgeteilt, dass das Fahrgeschäft nach dem Volksfest in Neumünster in die Werkstatt soll. Die Schausteller haben versucht, einen Ersatz zu organisieren, aber mögliche andere Fahrgeschäfte sind bei anderen Festen im Einsatz“, so Gemeindechef Kärgel weiter. Das sei alles ziemlich ärgerlich, und als Gemeinde bedauere man das Ganze.

Brügge: Ohne Fahrgeschäfte keine Fleitenmarktgefühl

Auf Nachfrage, ob es Verträge mit den Schaustellern gebe, betonte Kärgel: „Nein. Wir fragen an, ob sie kommen können. Und die geben grünes Licht oder nicht.“ Im Organisationsteam hätte man noch darüber nachgedacht, einzelne Aktionen wie das Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen oder andere geplante Aktionen stattfinden zu lassen. Das ist aber auch verworfen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Man habe sich die Entscheidung nichtahrmarkt leicht gemacht. „Aber ohne die festen Angebote auf dem Marktplatz würde kein Fleitenmarktgefühl aufkommen und die Menschen nach den Aktionen gleich wieder gehen“, ist sich Kärgel sicher. Immerhin steht der Termin für den nächsten Fleitenmarkt 2024 fest: 14. bis 16. Juni.

KN