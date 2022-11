﻿Flensburger Handwerkskammer-Präsident Jörn Arp über die Zukunft der Branche

In der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm war am Freitag wieder Berufs- und Bildungstag angesagt. 46 Unternehmen warben für sich. Jörn Arp, Präsident der Handwerkskammer Flensburg und Chef einer Zimmerei in Wattenbek, hält solche Veranstaltung für unwahrscheinlich wichtig.

Jörn Arp, Präsident der Handwerkskammer Flensburg und Unternehmer aus Wattenbek, appelliert an Schulabgänger, ins Handwerk einzusteigen. Ausbildungstage wie am Freitag an der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm sind enorm wichtig – für die Unternehmen und die Schülerinnen und Schüler.

Bordesholm/Wattenbek. Vom Bordesholmer Berufs- und Bildungstag (BoBB) zeigte sich Jörn Arp, Präsident der Handwerkskammer Flensburg und Chef einer Zimmerei mit 25 Mitarbeitern in Wattenbek beeindruckt. Die Zimmerei Arp gehörte auch zu den 46 Ausstellern. In einem kurzen Interview hob der Kammerpräsident, der zur Eröffnung der Messe gekommen war, hervor, dass sich seit einiger Zeit wieder mehr Nachwuchs für einen Beruf im Handwerk interessiert. „Es ist Licht am Ende des Tunnels“.

Herr Arp, wie wichtig sind diese Messen für Firmen und Schüler?

Unwahrscheinlich wichtig. Wir haben in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie beobachtet, dass viele Schülerinnen und Schüler in puncto Berufsfindung unsicher waren. Für Betriebe besteht die Chance, sich zu zeigen und Schüler vor Ort abzuholen, sprich für den Beruf zu begeistern. Dass nur zehn Firmen aus Bordesholm vertreten sind, ist aber schade. Aber die Auftragsbücher sind voll und nicht jeder kleine Betrieb hat das Personal, um in der Woche hier ein Stand zu besetzen.

Wie gut sind die Karriere-Chancen im Handwerk?

Sehr gut. 5000 Betriebe werden landesweit mittelfristig übergeben. Und in vielen Unternehmen ist die Nachfolge nicht geregelt. Das Handwerk hat sich und wird sich auch noch weiter verändern müssen. Wichtig ist neben einer guten Ausbildung auch ein wertschätzender Umgang mit dem Nachwuchs, aber auch eine gerechte Bezahlung. Was viele Eltern, die bei der Berufswahl ihrer Kinder eine große Rolle spielen, nicht wissen: Nach einer vierjährigen Ausbildung kann man auch im Handwerk durch StudiLe den Bachelor-Abschluss machen.

Was ist bei solchen Messen wichtig?

Mein Vater Jürgen Arp und der Auszubildende Jonas Morgenstern waren in Bordesholm am Stand. Sie haben den Schülerinnen und Schülern erklärt, wie ein Dachstuhl gebaut wird. Wichtig ist, dass ein Lehrling dabei ist. Der spricht die Sprache der Schülerinnen und Schülern. Man muss dem Nachwuchs auch deutlich machen, dass ein Laptop oder Tablet neben Säge und Hammer zu den Arbeitsgeräten gehört. Ich habe das Gefühl, dass sich gerade vieles zugunsten des Handwerks verändert. Die Friday-for-Future-Generation will nicht nur demonstrieren, sondern auch montieren. So kann man auch viel für den Klimaschutz tun.

Was müssen Firmen angesichts des Fachkräftemangels tun?

Natürlich selbst ausbilden. Wir haben im eigenen Betrieb bislang nie Probleme gehabt. Dank der guten Kooperation mit Schulen, vor allem der HBS. Diese Kontakte kann man anderen Firmen nur ans Herz legen, auch Praktikumsplätze offensiv anbieten.

Den eigenen Betrieb sollte man auch bekannter machen, auch in den sozialen Netzwerken. Und zwar dort, wo sich Schülerinnen und Schüler tummeln. Und wenn es TikTok ist, dann eben dort. Zudem sollten sich Betriebe noch deutlich stärker um Studienabbrecher kümmern. 35 Prozent brechen ihre Hochschulausbildung ab – da steckt eine Menge Potenzial drin.