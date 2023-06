Schaden in Millionenhöhe

Feuer in Heikenborstel: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Freitagmorgen, 30. Juni, bekämpften 120 Feuerwehrleute einen Brand in Heikenborstel. Eine Halle auf einem Bauernhof hatte aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen.