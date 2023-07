﻿Siedlungsspuren der Völkerwanderungszeit in Flintbek entdeckt

Flintbek. Das Baugebiet zwischen der Gartenstraße und dem Schönhorster Weg, bekannt als B-Plan 50 in Flintbek, fällt nicht nur in Sachen geplante Wohnbebauung in die Kategorie Superlative. Auch was die archäologischen Ausgrabungen angeht, bleibt Flintbek ein echter Hotspot: Experten des Archäologischen Landesamts Schleswig-Holstein haben dort Siedlungsspuren aus der Zeit der Völkerwanderungen entdeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es sind wirklich spannende Momente, denn wir haben neben den Hausgrundrissen gepflasterte Flächen mit Tier- oder Menschenleichenbrand entdeckt, das muss noch genau untersucht werden“, erklärt Birte Anspach, Pressesprecherin des Archäologischen Landesamtes mit Sitz in Schleswig.

Ausgrabungen in Flintbek: Leichenbrand entdeckt

Archäologisch bedeutet Leichenbrand, dass sich dort verbrannte und kalzinierte Knochen befinden – dadurch können unter anderem Rückschlüsse auf die Art der Bestattung gezogen werden. „Das sind besondere Ausgrabungsergebnisse“, betont Anspach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ausgrabungen fallen heute weitestgehend in den Bereich der Verursachergrabungen“, fügt sie erklärend hinzu. Dabei handelt es sich um Untersuchungen, die im Vorfeld eines Bauvorhabens notwendig werden – so wie im B-Plan 50. Dort gab es bereits 2020 erste erfolgreiche Grabungen. Damals agierte dort ein Team um Grabungsleiter Erik Müller. Unter anderem wurde ein Ofen entdeckt, der geschätzt rund 1500 Jahre alt ist.

Bereits in den 80er-Jahren legten Archäologen in Flintbek Urnengräber frei

Der Bereich um Flintbek ist bekannt für erfolgreiche Grabungen, denn auch bei der Entstehung der benachbarten Wohngebiete in den 1980er-Jahren wurden bereits diverse Urnengräber entdeckt.

Seit Juni ist Archäologin Katahrina Schmeiduch mit einem Team vor Ort und sichert Spuren, gräbt aus, säubert und archiviert. Mit großem Erfolg: Es sind, so Anspach, Siedlungsspuren aus der Völkerwanderungszeit im 4. bis 5. Jahrhundert vor Christus entdeckt worden. Spannend sei das auch deshalb, weil die aktuellen Ausgrabungen die Chance böten, „die Ausdehnung der bereits bekannten Siedlung weiter zu erfassen. Es sind vier weitere Gebäude parallel zu den bereits bekannten dokumentiert worden.“

2020 und 2021 seien durch Ausgrabungen des Archäologischen Landesamts erstmals Siedlungsspuren der Völkerwanderungszeit im Raum Flintbek nachgewiesen werden. Die aus mehreren Gehöften bestehende Siedlung stammt aus dem 4. und 5. Jahrhundert.

Überreste aus Jungsteinzeit und der Bronzezeit in Flintbek

Flintbek ist bereits seit den 1970er Jahren für eine Vielzahl sehr gut erhaltener stein- und bronzezeitlicher Gräber bekannt. Die als „Flintbeker Sichel“ bezeichnete Gegend ist eine Fundstellenkette, die vor allem aus Gräbern der Jungsteinzeit und der Bronzezeit besteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit jeder Ausgrabung werden Daten erhoben und dokumentiert. Zukünftige Forschungen können so Stück für Stück das Puzzle der Geschichte Schleswig-Holsteins vervollständigen“, freut sich die Sprecherin über den jüngsten Erfolg.

Lesen Sie auch

Nach Abschluss der Grabungen sollen auf dem rund zwölf Hektar großen Gebiet zwischen der Gartenstraße und dem Schönhorster Weg bis zu 350 Wohneinheiten entstehen. Dort werden viele Menschen ein Zuhause finden – und offensichtlich haben dort schon vor Hunderten von Jahren Menschen gelebt. „Alle Spuren werden von uns mitgenommen, damit dort problemlos die Bebauung stattfinden kann“, so Anspach.

KN