﻿Flintbek bekommt einen Vollzeit-Chef

Flintbek. Nach der Fusion der ehemaligen Ämter Flintbek und Molfsee zum Amt Eidertal am 1. Juni wurde in den vergangenen Wochen intensiv über die Zukunft des Bürgermeister-Amtes in Flintbek diskutiert. Soll es neben dem Amtsdirektor noch einen hauptamtlichen Bürgermeister oder eine hauptamtliche Bürgermeisterin geben? Die Mehrheit der Gemeindevertretung sprach sich am Mittwochabend dafür aus.

Am 30. Juni 2024 ist der letzte Arbeitstag für den hauptamtlichen Bürgermeister Olaf Plambeck, nach zwei Amtsperioden verabschiedet er sich. Am 10. März 2024 würden bereits die Wahlen für das Bürgermeister-Amt auf dem Plan stehen. Es war der zuletzt wohl meist diskutierte Posten im Finanz- und Lenkungsausschuss.

Amt Eidertal: Kein Votum für Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Teilzeit

Deren Vorsitzender, Carsten Stegelmann (CDU), trug das Ergebnis in der Versammlung vor: „Wir haben uns weiter für das Hauptamt entschieden. Daher bitte ich, der Beschlussvorlage zu folgen.“ Doch ganz so einfach war es dann doch nicht, denn es gab offenbar noch Diskussionsbedarf – zumindest bei UWF und FDP.

„Wir haben uns von einer Ehrenamtlichkeit zumindest in der Startphase des neuen Amtes entfernt, aber wir haben uns überlegt, eine vertretbare Antragsteilzeit herzustellen“, erläuterte Michael Muhs die Idee der UWF. Die Begründung: Die künftigen Aufgaben auf dem Posten entsprechen nicht mehr den Aufgaben, die der aktuelle Bürgermeister abarbeiten müsse. Auch sei die Anzahl des Personals, das er zu führen habe, deutlich reduziert.

Aufgrund der Aufgaben in der Verwaltung, die durch den Amtsdirektor abgedeckt würden, bliebe der Arbeitsaufwand bei 66,6 Prozent, so Muhs. Dieser Aufwand würde sich vielleicht auf 80 Prozent in der Anfangsphase des neuen Amtes erhöhen. Daher sei es sinnvoll, über eine vertretbare Antragsteilzeit nachzudenken.

Damit habe man eine „Win-win-Situation für alle Beteiligten“ hergestellt, sagte Muhs, denn es gebe eine wachsende Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung im Arbeitsleben. Regine Schlegelberger-Erfuhrt (FDP) ging noch einen Schritt weiter und warb wieder für einen ehrenamtlichen Bürgermeister.

Gegenwind für die Aussagen kam schnell – und zwar fraktionsübergreifend. „Wir wissen, dass eine Hauptamtlichkeit einfach sein muss, weil bei der Größe unserer Gemeinde 82 Mitarbeiter geführt werden müssen. Es ist illusorisch, das ehrenamtlich zu machen“, betonte Christian Kummetz (CDU). Und fügte hinzu: „Wer soll das machen mit der Power, die wir brauchen?“

Flintbek: 7500 Bürger brauchen Vollzeit-Chef

Zustimmung gab es unter anderem von Anja Bläse (SPD) und Gesa Boysen (Grüne). Ähnlich sah es Lisa Yılmaz (SPD), sie machte deutlich: „Wir haben lange genug diskutiert, ich möchte abstimmen.“

Doch Schlegelberger-Erfuhrt ging noch einen Schritt weiter und brachte den Spargedanken ins Spiel. Ein Punkt, den Kummetz ebenfalls abwehrte: „Beim Amt des Bürgermeisters sehe ich keinen Spargedanken, denn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin arbeiten schließlich für uns.“

Kummetz: „Ich habe das Gefühl, dass es bei dem Modell eine geringere Bezahlung für eine Vollzeitstelle geben soll. Dagegen verwehre ich mich wirklich.“

Die UWF beantragte eine textliche Ergänzung in der Hauptsatzung mit dem Ziel, eine voraussetzungslose Antragsteilzeit mit der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder dem hauptamtlichen Bürgermeister zu vereinbaren. Der Antrag wurde mit 15 Nein-Stimmen und drei Ja-Stimmen abgelehnt.

