﻿Flintbek tritt IT-Zweckverband Kommunit bei

Flintbek. Seit 2008 besteht der IT-Zweckverband Kommunit. Ursprünglich als Projekt zwischen der Stadt Quickborn und dem Kreis Pinneberg gegründet, entwickelt er sich aktuell zu einem der größten IT-Zweckverbände in Schleswig-Holstein. Seine 180 Mitarbeitenden betreuen bereits über 5400 Arbeitsplätze an 243 Standorten. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung hat jetzt auch Flintbek über den Beitritt diskutiert. Das Ergebnis: Nach einer Debatte stimmten elf Gemeindevertreter dafür. Kritik kam von den Grünen.

Die Verwaltung in Flintbek hatte für die Sitzung eine umfangreiche Vorlage für den Beitritt ausgearbeitet. Zentraler Punkt: Die Aufgabenerledigung der Verwaltung soll in Flintbek über einen im Haus befindlichen Server erfolgen. Die Aufgaben der EDV werden also in eigener Verantwortung erledigt.

Das Amt Molfsee ist bereits Mitglied des IT-Zweckverbandes Kommunit und verfügt über keine eigene „IT-Landschaft“ mehr. Für die geplante Ämterfusion im Juni 2023 ist eine Angleichung das Ziel. Denn die Verwaltungen sind sich einig, dass es nicht möglich sein wird, eine gemeinsame IT-Infrastruktur in eigener Verantwortung aufzubauen und zu betreiben.

Grüne in Flintbek sehen den Beitritt kritisch

Vor diesem Hintergrund hatte der Zweckverband bereits eine Infoveranstaltung organisiert. Dennoch gab es Kritik vonseiten der Grünen. „Wir sehen zwar, dass es im Moment für Flintbek aufgrund des engen Zeitfensters der Ämterzusammenlegung keine Alternative zu Kommunit gibt, da das Amt Molfsee bereits Mitglied bei Kommunit ist. Dennoch enthalten wir uns aus zwei Gründen“, erklärte Grünen-Fraktionssprecher Achim Lorenzen und führte aus: „Kommunit konnte weder Aussagen über die Verfügbarkeit ihrer Dienste noch über bisherige Ausfallzeiten machen. Entgegen der Aussagen von Kommunit ist es für IT-Dienstleister üblich, die Verfügbarkeit ihrer Dienste prozentual anzugeben.“

Des Weiteren könnten IT-Sicherheitsvorfälle nur zu den Geschäftszeiten gemeldet werden können, so Lorenzen. Es müsse künftig eine Möglichkeit geben, Vorfälle jederzeit sofort und priorisiert zu melden, auch wenn der eigene Login nicht mehr möglich sei.

Anders argumentierte Carsten Stegelmann (CDU): „Kommunit ist ein Zweckverband, in dem viele Kreise schon Mitglied sind, auch der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Da sehe ich durchaus Qualität und Wissen in dem Verband. Diese Zusammenarbeit wird uns Ressourcen freischaufeln für andere Dinge“, zeigte er sich überzeugt.

Als „qualifizierten Dienstleister“ bezeichnete auch UWF-Sprecher Helmut Groß den Zweckverband und warb für den Beitritt. „Die Kritik der Grünen kann ich nur rundweg ablehnen“, betonte er in der Debatte. Mit elf Ja-Stimmen wurden beschlossen, dem Zweckverband beizutreten.

Timo Boss: „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Kommunit“

Im Amt Molfsee zeigt man sich von der Zusammenarbeit mit dem Zweckverband überzeugt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Kommunit“, erklärte Verwaltungschef Timo Boss (parteilos) aus Molfsee. Daher sei man auch sehr glücklich, dass Flintbek beschlossen habe, dem IT-Zweckverband ebenfalls beizutreten. „Mit Kommunit haben wir einen Dienstleister, der uns zügig bedient und wir fühlen uns auch sehr sicher.“

Ein weiterer Vorteil: „Da es sich um einen Zweckverband handelt, sind wir natürlich auch ein stimmberechtigtes Mitglied. Das ist ebenfalls positiv“, so Boss. Für ihn steht fest: „Das ist auch ein Stück Digitalisierung.“