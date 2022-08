Eine große Baumaßnahme startet in Flintbek: Ab 15. August steht die Kanalsanierung in der Straße Freeweid auf dem Plan. Dazu wird es Vollsperrungen geben, worauf sich die Anwohner einstellen müssen.

Nach der Kanalsanierung im Schlotfeldsberg werden ab 15. August neben der Straße Freeweid auch der Mühlenhof und die Straße Am Wald in Angriff genommen.

Flintbek. Die nächste große Baumaßnahme in der Gemeinde Flintbek steht auf dem Plan: Ab 15. August sollen in der Straße Freeweid Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, im Anschluss daran werden die Fahrbahn, die Gehwege und die Bushaltestellen komplett erneuert. Dafür werden Vollsperrungen der betroffenen Straßen nötig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum steht die große Maßnahme auf dem Plan? „Ganz einfach, wir als Gemeinde sind verpflichtet, die Kanäle in Ordnung zu halten. Bei den Kamerauntersuchungen wurde deutlich, dass Sanierungsbedarf besteht“, erklärt Andreas Wieck, Leiter des technischen Bauamts.

Vollsperrung ist ein Muss für die Arbeiten

„Diese Arbeiten werden mit Behinderungen und Beeinträchtigungen für die Anlieger verbunden sein“, sagt Wieck. Die Arbeiten können nur unter einer Vollsperrung der Straße Freeweid erfolgen, diese Vollsperrung erfolgt von der Kreuzung Langstücken/Mühlenberg bis zum Lassenweg/Einmündung zur Brückenstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist nicht die erste große Baumaßnahme in Sachen Kanalsanierung. Ende September 2018 war das Großprojekt Gartenstraße fertig, im Frühjahr 2020 folgte die Maßnahme im Bereich Schlotfeldsberg. Und eigentlicht hätte der Freeweid längst angegangen werden sollen, aber: „Es gab viele andere Baustellen, die vorher erledigt werden mussten“, so Wieck.

Lesen Sie auch

Wie lange die Arbeiten andauern werden? „Das ist wirklich schwer zu sagen, da will ich mich nicht festlegen“, so Wieck. Ganz grob sieht die Planung der beteiligten Firmen so aus, dass mit einer Fertigstellung im Juli 2023 gerechnet wird. Bei den Kosten sieht die Sache etwas anders aus. „Wir gehen von einer geschätzten Bausumme in Höhe von zwei Millionen Euro aus“, so der Leiter des technischen Bauamtes.

Um die Wege für die Anwohner und Anwohnerinnen möglichst kurz zu halten, werden die Arbeiten in drei Bauabschnitten ausgeführt. Damit wird sichergestellt, dass die Erreichbarkeit der Grundstücke grundsätzlich immer von einer Seite erhalten bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt beginnen am Montag, 15. August, und erstrecken sich vom Kreuzungsbereich Langstücken/Mühlenberg bis kurz hinter die Eiderbrücke und der Zufahrt zur Pumpstation (ehem. altes Klärwerk). Der zweite Abschnitt erstreckt sich von der Zufahrt zur Pumpstation bis zur Hauseinfahrt Freeweid 16 a (Schatzkammer). Und der dritte und letzte Abschnitt erstreckt sich von der Hauseinfahrt Freeweid 16a bis zum Lassenweg Einmündung Brückenstraße.

Der kleine Parkplatz Brückenstraße/Bahnhof ist gesperrt

Wichtig in dem Zusammenhang: Der kleine Parkplatz „Brückenstraße/Bahnhof“ wird für die Zeit der Bauarbeiten komplett gesperrt. Anwohner und Anwohnerinnen können nur den Parkplatz Müllershörn nutzen.

Eine Anfahrbarkeit der Grundstücke mit Fahrzeugen ist während der gesamten Bauzeit nur bis an den jeweiligen Bauabschnitt möglich. Die Stichstraßen Am Wald und Mühlenhof sind dann teilweise auch nicht mehr zu erreichen.

Daher gilt auch: Um Schäden an Fahrzeugen zu vermeiden, sollten sich die Bürger an die Baustellenbeschilderung halten. In dem Zusammenhang bittet die Gemeinde die Anwohner, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb der Baustelle auf Parkplätzen oder an Gemeindewegen abzustellen. In der Zuwegung zum alten Klärwerk – dort befindet sich das Hauptpumpwerk der Gemeinde – darf nicht geparkt werden.

Der öffentliche Personennahverkehr muss umgeleitet werden, so dass die Bushaltestellen Langstücken, Effland, Eidertal und Bahnhof entfallen. Informationen gibt es an den betroffenen Haltestellen. Nach Aussage des ÖPNV wird der Busverkehr entlang der L318 ausweichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Müllbeseitigung erfolgt durch die Baufirmen, das heißt, dass die Mülltonnen vor den jeweiligen Häusern abgeholt werden und zu Sammelplätzen gebracht werden. Auch die Retoure erfolgt durch die Baufirmen.