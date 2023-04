﻿Zuckerkunst trifft auf Vierbeiner: Vorsicht, süßer Hund!

Heidi Bauers Liebe zu Hunden ist Grund für eine Ausstellung in Flintbek, in der es um Hunde in Zucker-, Bild- und Buchform geht. Am 14., 15. und 16. April dreht sich im Dorfe 15 alles um den Hund.

Flintbek. Der Hund gilt als bester Freund des Menschen – für Heidi Bauer aus Flintbek ist das nichts Neues. Viele Jahre lang war Welschhündin Asta treue Begleiterin der Familie. Ihre Liebe zu Hunden ist Grund genug, um eine Ausstellung zu starten, in der es um den Hund in Zucker-, Bild- und Buchform geht. Denn Heidi Bauer modelliert Motivtorten, die sie am 14., 15. und 16. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr, in ihrem Haus im Dorfe 15 in Flintbek präsentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Motto „Vorsicht, süßer Hund“ ist der Name Programm, denn Heidi Bauer erstellt Motivtorten mit Zuckerkleber und Fondant. Dafür braucht es viel Kreativität, aber auch Geduld und Fingerfertigkeit. „Ich arbeite mit Saracino-Fondant, damit modelliere ich am liebsten“, verrät Bauer. „Man fängt immer unten an und muss abwarten, bis die ersten Teile ausgehärtet sind“, erklärt sie.

Zuckerkunst: Mit Marilyn Monroe und Hund Maf

Denn spätestens wenn beispielsweise das Oberteil dran ist, muss das Unterteil hart sein. „Sonst wird alles zusammengedrückt“, sagt Bauer und zeigt auf die Torte mit Marilyn Monroe und ihrem Hund Maf – ein Geschenk im Jahr 1960 von Frank Sinatra.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Viele Prominente haben Hunde, die sie begleiten. Natürlich darf auch die Queen mit einem ihrer Corgis nicht fehlen“, lacht Heidi Bauer. Oder Snoopy, der bekannteste Vierbeiner aus der Serie Peanuts. Und natürlich als Erinnerung an die eigene Hündin ist auch Asta zu sehen: „Aber die bleibt hinter Glas, sicher ist sicher.“

Da Bauer keine freien Räume in Flintbek gefunden hat, hat sie sich kurz entschlossen entschieden, ihr halbes Haus zur Ausstellungsfläche machen. „Das wird eine Menge Arbeit, aber für den Tierschutz und die Kunst ist es mir das allemal wert“, betont sie. Der Eintritt ist frei, eine Spendendose für „Vier Pfoten“ wird aufgestellt.

Heidi Bauer backt schon sehr lange aus Leidenschaft. Bei den Motivtorten achtet sie sehr aufs Detail: 21 unterschiedliche Hunde sind auf ihren Werken zu finden. Einer, der bei den besonderen Hunden und ihren Geschichten nicht fehlen darf, ist Hachiko. Eine Geschichte, die verfilmt wurde und von der Treue des Akita-Hundes zu seinem Herrchen, einem Uni-Professor, erzählt.

Natürlich ist auch Nipper dabei: Der Hund und das dazugehörige Logo gehen auf den Maler Francis Barraud zurück, der 1898 seinen Hund Nipper beim Lauschen eines Edison-Phonografen porträtiert hat. Oder auch Picasso, der einst einen Dachshund namens Lump seinen Begleiter nannte und ihn auch in mehreren Zeichnungen festgehalten hat.

Ausstellung am 14., 15. und 16. April in Flintbek

Doch Heidi Bauer will nicht nur ihre Zuckerkunst ausstellen, sie hat kleine Infotafeln über alle Hunde, ihre Menschen und Geschichten, die sich in der Ausstellung befinden, erstellt. Und es wird ebenfalls viele Bücher geben, in denen man blättern kann. „Ich liebe es, Geschichten über Hunde, über Hund-Mensch-Beziehungen und vieles mehr zu lesen. Daher wird es auch viele Bücher geben“, verrät Heidi Bauer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausstellung Vorsicht süßer Hund, Hunde in Zucker-, Bild- und Buchform am 14., 15. und 16. April, 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei, Im Dorfe 15, Flintbek.