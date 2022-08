﻿Flohmarkt Kronshagen am 27. und 28. August: Was Besucher wissen müssen

In Kronshagen wartet ein Flohmarkt auf Besucher. 500 Haushalte stellen Verkaufsstände für Second-Hand-Ware, Snacks und Blumen vor die Haustür. Was Besucher wissen müssen.

Kronshagen. Am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. August, wird Kronshagen zum Mekka für Flohmarktbegeisterte. An 274 Standorten in der gesamten Gemeinde sind Flohmarktstände zu finden. In Vorgärten, am Straßenrand, in Carports und Garagen. Mehr als 500 Verkäuferinnen und Verkäufer haben sich für den Flohmarkt in Kronshagen angemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom Kinder-Laufrad bis zum Brettspiel für die Familie, von Küchen-Accessoires über Kleidung, Schuhe, Damenhandtaschen, von Werkzeug über Möbel bis zu selbst gezogenen Blumen reicht das Angebot. „Der Zustand der Secondhand-Ware ist gut“, sagt Silke Umlauff, die im Team mit Britt Gehder, Katja Kroll, Barbara Reinhold und Katrin Stuertz den Flohmarkt in Kronshagen von privat an privat organisierte.

Flohmarkt in Kronshagen: Kinderspielzeug und Babykleidung im Angebot

Willkommen als Käuferinnen und Käufer seien auch Second-Hand-Liebhaberinnen und -Liebhaber aus den umliegenden Dörfern und aus der Landeshauptstadt Kiel, betont das Team.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders für Kinderspielzeug oder Babykleidung hören die Flohmarkt-Organisatorinnen, dass die Sachen in gute Hände abgegeben werden sollen. Nicht der Gewinn steht beim Flohmarkt in Kronshagen im Vordergrund, sondern, dass die Sachen weiter benutzt werden. Dazu gibt es an vielen Ständen selbst gebackenen Kuchen und Kaffee oder Gegrilltes.

Wie finden Besucher die Flohmarktstände in Kronshagen?

Das Besondere am Flohmarkt ist die Organisation: Das Gemeindegebiet ist in drei Verkaufsbezirke unterteilt. Verkauft wird an zwei Tagen nur für ein paar Stunden in jeweils einem der Bezirke. „So können Anbieter an einem Tag den jeweils anderen Bezirk besuchen. An jedem Stand sind mehrere Familien vertreten“, erklärt Silke Umlauff.

Am Sonnabend, 27. August, sind die 134 Stände des Kronshagener Flohmarktes westlich der Bahnlinie von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 28. August, öffnen die Bezirke 2 und 3. Von 10 bis 14 Uhr kann an 88 Ständen östlich der Bahnlinie in Bezirk 2 gestöbert werden, an 34 Ständen im Bezirk 3, im Norden, von 13 bis 17 Uhr. Der Bezirk ist in diesem Jahr neu dazu gekommen.

Ein Tipp für Autofahrerinnen und -fahrer: Den Wagen jeweils in einem der Bezirke abstellen, in dem gerade kein Flohmarktgetümmel herrscht. „Die Polizei hat keine Straße gesperrt. Der Verkehr läuft wie immer. Es könnte eng werden“, sagt Silke Umlauff.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es eine Standgebühr für den Flohmarkt Kronshagen? Nein. Mitmachen ist kostenlos, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen zehn Prozent ihres Erlöses für einen von ihnen benannten gemeinnützigen Zweck spenden. Silke Umlauff fragte nach dem Flohmarkt 2020 in Kronshagen beim Tierheim Uhlenkrog nach, das oft als Spendenzweck genannt wurde, ob dort Spenden aus Kronshagen eingegangen seien. Es wurde ihr – ohne Namensnennung – bestätigt.