﻿Flohmarkt zum Abschied in Altenhof: Schnäppchenjäger im Grünen Jäger

Vorläufiges Ende einer Institution: Nach dem Aus für den Gasthof „Grüner Jäger“ an der B 76 in Altenhof kam dort am Wochenende das Inventar unter den Hammer. Schnäppchenjäger aus dem ganzen Land rückten an. Und auch Stammgäste sagten Tschüs.

Altenhof. Der Gasthof „Grüner Jäger“ in Altenhof ist vorerst Geschichte. Wenige Tage, nachdem in der Küche zum letzten Mal der Ofen angeheizt wurde, erlebte das historische Gebäude an der Bundesstraße 76 vor den Toren von Eckernförde am Sonntag noch einmal einen Ansturm. Dietmar Schentek, Gastronom und bisheriger Betreiber des „Grünen Jägers“, und sein Team hatten einen Flohmarkt organisiert und das gesamte Inventar verkauft – Interessenten kamen aus dem ganzen Land.

Von der letzten Weinflasche über Bilder und Geschirr bis hin zum Mobiliar: Fast der gesamte Inhalt des „Grünen Jägers“ stand am Wochenende zum Verkauf. Besucher und Schnäppchenjäger kamen teilweise mit Anhängern nach Altenhof, um sich Teile aus dem historischen Gasthaus mitzunehmen. So wie ein junger Mann aus dem Raum Schleswig. Tische und gepolsterte Stühle aus massivem Holz, auf denen in den vergangenen Jahrzehnten Tausende Gäste Platz genommen hatten, packte er auf die Ladefläche seines Gespanns.

Der „Grüne Jäger“ in Altenhof ist vorerst Geschichte. Schnäppchenjäger aus dem ganzen Land haben nun Teile der Einrichtung mitgenommen. © Quelle: Paul Wagner

Nach einem Abschiedsbrunch am vergangenen Wochenende hatten in den letzten Tagen allerdings schon große Teile der Küche den Besitzer gewechselt. Denn: Gastronomen aus dem ganzen Land hatten aus der Zeitung vom Aus des „Grünen Jägers“ erfahren und sich an ihren bisherigen Kollegen Dietmar Schentek gewandt. „Das ging ziemlich schnell, und viel vom Inventar aus der Küche war verkauft“, berichtet er.

Mit auf den Tischen, die jetzt im Veranstaltungssaal aufgebaut waren: viel weihnachtliche Dekoration. „Die stammt noch von meiner Mutter“, sagt Schentek. „Damit hat sie hier im Saal viele Jahre lang ein regelrechtes Weihnachtswunderland geschmückt.“

Seit er die Schließung des „Grünen Jägers“ zu Ende Oktober dieses Jahres öffentlich bekannt gemacht hatte, haben ihn viele Rückmeldungen seiner bisherigen Gäste aus ganz Norddeutschland erreicht. Denn: Viele Menschen, darunter aus den Städten Hamburg oder Lübeck, haben dem „Grünen Jäger“ regelmäßig einen Besuch abgestattet, wenn sie zum Beispiel in Damp in der Klinik waren. „Zum Abschied war nicht ein böses Wort dabei“, sagt Dietmar Schentek. Vor allem im Internet hätten sich viele Menschen traurig gezeigt. Ebenso zwei Stammgäste aus Thüringen, die am Sonnabend auf dem Rückweg von einem Dänemark-Urlaub waren und – wie immer – für ein Essen in den „Grünen Jäger“ einkehren wollten.

Dietmar Schentek will den Gasthof aus dem Jahr 1847 „selbstverständlich besenrein“ an Eigentümer Felix von Bethmann-Hollweg – Gutsherr von Altenhof – übergeben. Nach 30 Jahren war der Pachtvertrag für den „Grünen Jäger“ mit Saal, Biergarten und großem Parkplatz ausgelaufen.