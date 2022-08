﻿Flucht aus der Ukraine: Warum Viktoriia ein deutsches Leben will

Viktoriia Zakudriaievalebt seit fast sechs Monaten in Dänischenhagen. "Ich will ein deutsches Leben leben", sagt sie mit fester Stimme.

Dänischenhagen. Die Vergangenheit vergessen, wenn der Krieg die Flucht erzwingt? Oder zumindest beiseitelegen, sodass sie nicht belastet? Die Ukrainerin Viktoriia Zakudriaieva aus der Stadt Saporischschja, deren umkämpftes Atomkraftwerk die Welt in Atem hält, hat sich dafür entschieden. „Ich lebe ein deutsches Leben“, sagt sie. Ein Leben in Dänischenhagen bei Kiel.

Exakt aussprechen kann die 34-Jährige den Satz, der ihr Mantra ist, noch nicht. Von der Beherrschung der deutschen Sprache trennen sie noch viele Unterrichtsstunden. Also muss beim vierten Treffen mit den Kieler Nachrichten seit der Flucht die Übersetzungsapp auf dem Smartphone herhalten.

Dänischenhagen: Familie floh aus Saporischschja

Anfang März steht Viktoriia Zakudriaieva, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, fest: „Wir müssen weg. Wir wollen eine Zukunft.“ Die russischen Truppen nähern sich. Es fallen Bomben. Das Atomkraftwerk ist da schon bedrohlicher Faktor. Die Mutter lässt mit ihren Kindern Oksana (10) und Pavlo (12) alles stehen und liegen. Viktoriias Job an der Tankstelle bringt nicht genug zum Leben ein. Die staatliche Unterstützung „war gleich null“, wird sie später sagen. Der Vater der Kinder ist lange vor Kriegsbeginn gestorben, „und auch sonst haben wir keinen mehr“.

Tage dauert es in überfüllten Zügen bis zur polnischen Grenze. Die Weiterreise in Polen misslingt. Eine Gruppe polnischer Männer, die mit dem Sportverein MTV Dänischenhagen in Kontakt stehen und eine Hilfslieferung in die Ukraine vermitteln, klinkt sich ein. Der MTV-Vorsitzende Marc Tietjen und ein Freund, Sören Niemann, setzen sich ins Auto und holen die verzweifelte Familie ab.

Sören Niemann und Marc Tietjen vom MTV Dänischenhagen holen Mitte März 2022 die Kinder Pavlo und Oksana mit ihrer Mutter Viktoriia an der polnischen Grenze zur Ukraine ab (von links). © Quelle: MTV Dänischenhagen

Gutsbesitzer Eckhard Sindt stellt spontan eine Wohnung an seinem Golfplatz in Dänischenhagen zur Verfügung. Helfer statten sie aus. Sindt hilft mit Taschengeld für die Familie. Seine Tochter Victoria, die den Golf- und Landclub Uhlenhorst managt, nimmt sich der drei an. Tietjen und Niemann kümmern sich um alle Formalitäten.

Deutsche Sprache ist für die Ukrainerin Schlüssel zur Zukunft

Monate später sagt Viktoriia Zakudriaieva am liebsten diese Sätze und strahlt dabei: „Alles ist gut. Ich arbeite. Die Kinder sind super in der Schule. Sie haben deutsche Freunde.“ Sie selbst konnte bald im Golfclub-Restaurant als Aushilfskraft einsteigen. Jetzt arbeitet sie in Strande im zweiten Lokal von Christoph Meyer, dem Meerrestaurant. Mit der Sprache holpert es trotz der vielen Kontakte noch, denn die Grundlagen fehlen. „Die Kinder waren krank. Dann war ich krank. Ich konnte nicht zum Deutschkurs in Kiel“, antwortet sie per Smartphone-Übersetzung.

Wir haben uns für einen Rückblick auf die Monate in Deutschland beim Sommerfest für Flüchtlinge verabredet. Das Amt Dänischenhagen, die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und die Kirchengemeinde haben Menschen aus der Ukraine und anderen Staaten, die sie betreut haben und noch betreuen, gemeinsam eingeladen. Es herrscht ein Sprachengewirr. Es wird gelacht, viel erzählt.

Ukrainische Familie in Dänischenhagen will nie mehr zurück

Zu Beginn hält ein Mann aus der Ukraine, der schon lange in Deutschland lebt, einen Vortrag über seine Heimat, zeigt die schönsten Seiten. Ich treffe erst kurz danach ein und habe schon zwei Nachrichten von Viktoriia auf dem Handy. Sie will die Bilder aus der Ukraine nicht sehen, gibt sie mir unmissverständlich zu verstehen. Sie schaue nach vorn und freue sich „auf ein Interview“.

Eine kleine Ukraineflagge hält sie trotzdem in der Hand, als sie mich überaus herzlich begrüßt. Wie geht es ihr nach den ersten Monaten im Norden Deutschland? „Sehr gut. Alles ist hier so schön. Unsere Wohnung ist super. Marc, Sören, Victoria sind liebe Freunde. Sie sind die Besten. Die Kinder sind gerade beim Sport.“ Vermisst sie ihre Heimat? Möchte sie, wenn der Krieg aus ist, zurück?

Sie haben das Sommerfest für Flüchtlinge im Amt Dänischenhagen organisiert (von links): Nicole Nowikow (Amt), Ursula Witt (ehrenamtliche Flüchtlingshilfe), Jenny Haim (Koordinatorin Amt), Nicole Pickel (Amt), May-Britt Marin (Kirchengemeinde). © Quelle: Cornelia D. Mueller

Die Antwort kommt entschieden: „Nein!“ Nach einer Pause setzt sie hinzu: „Aber ich muss jetzt wirklich gut Deutsch lernen. Mit dem Handy geht das nicht gut. Ich muss öfter in den Kurs nach Kiel gehen.“ Dann tippt sie schnell und freudig die Nummer ihrer Helfer ein, die ihr geholfen haben, und macht ihnen am Handy klar, dass sie Besuch von der Presse hat, drückt mir das Gerät in die Hand.

Viele Ukraine-Flüchtlinge wieder in der Heimat

„Viktoriia meldete sich jeden Tag und will alles erzählen“, sagt Tietjen. „Wir helfen der Familie sehr gern. Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass jetzt der Sprachkurs Priorität hat. Dass sie in diesen Stunden nicht im Restaurant arbeiten sollte.“

Zur Bestätigung nickt Jenny Haim, die jetzt neben uns steht. Sie koordiniert die Flüchtlingshilfe für das Amt. „Die Sprache ist das Wichtigste für dich, Viktoriia“, unterstreicht sie. Sie berichtet aus ihrer Arbeit, dass nur ein kleinerer Teil der aus der Ukraine Geflohenen ihre Perspektive so klar in Deutschland sehen wie Familie Zakudriaieva. „Nicht wenige sind schon zurückgekehrt.“

Viktoriia wirft mir einen irritierten Blick zu und scheint auf Distanz zu diesen Familien. „Auf uns wartet keiner, wir haben da niemanden“, sagt sie. Einen Moment lang sieht sie traurig aus. „Unser Leben ist schon deutsch“, ergänzt sie zur Selbstbestätigung.