﻿Flüchtlinge aus der Ukraine: Kreis Rendsburg-Eckernförde stößt an seine Grenze

Nicht nur die Landeshauptstadt Kiel, auch das Umland sieht sich mit einer zunehmenden Zahl ukrainischer Flüchtlinge konfrontiert. Die Städte und Ämter im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommen an die Grenzen dessen, was sie leisten können.

Die Container auf dem Platz der ehemaligen Rollschuhbahn in Gettorf sind belegt, auch in den weiteren Unterkünften im Amt Dänischer Wohld sind die Kapazitäten für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge nach Auskunft von Amtsdirektor Matthias Meins ausgeschöpft.

Gettorf. Angesichts der stetig wachsenden Anzahl ukrainischer Flüchtlinge in Schleswig-Holsteins Kommunen drängt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer auf eine Kostenerstattung für die Landeshauptstadt. Doch nicht nur Kiel, auch der Nachbarkreis Rendsburg-Eckernförde kommt an seine Kapazitätsgrenzen bei der Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Containern in Gettorf und Revensdorf sind die Kapazitäten erschöpft

Das Amt Dänischer Wohld hat bis zum 20. Oktober 277 ukrainische Flüchtlinge registriert, erklärt Amtsdirektor Matthias Meins. In den Containern auf der Rollschuhbahn in Gettorf sowie jenen in Revensdorf seien mit insgesamt fast 60 belegten Plätzen die Grenzen erreicht, in der Unterkunft im ehemaligen Impfzentrum am Sportpark mit ebenfalls circa 60 untergebrachten Ukrainerinnen und Ukrainern genauso. Hinzu kommen derzeit 84 Asylsuchende aus anderen Staaten, die in Gemeinschaftsunterkünften beherbergt sind.

„Wir haben einen gewissen Puffer, den brauchen wir aber auch“, sagt Meins. Schließlich könne man die Menschen nicht beliebig in einem Container unterbringen. Mitarbeiter in der Amtsverwaltung schauten sich die Einzelfälle genau an, um die Schutzsuchenden bestmöglich aufzuteilen. Dazu komme noch, dass viele ukrainische Flüchtlinge ihre Haustiere mitbrächten. „Auch das müssen wir beachten“, so Meins.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch private Unterkünfte für Flüchtlinge sind rar

Auch private Unterkünfte, die Ukrainerinnen und Ukrainern zur Verfügung gestellt werden können, gibt es nicht zuhauf im Amt. Einige haben Wohnungen gefunden, Bedarf an weiterem Wohnraum habe das Amt dennoch. „Ob noch weitere Kapazitäten da sind, wage ich zu bezweifeln“, sagt Amtsdirektor Meins allerdings. Schließlich stünden im Amt Dänischer Wohld aufgrund seiner Lage beispielsweise weniger Ferienwohnungen zur Verfügung als in anderen Ämtern des Kreises.

Wenn im Frühjahr noch einmal eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine den Weg nach Deutschland und Schleswig-Holstein suchen, gehe laut Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer "Kiel und vielen anderen Kommunen tatsächlich irgendwann im kommenden Frühjahr die Puste aus". Angesichts dessen sagte er gegenüber der Redaktion der Kieler Nachrichten, das Land müsse mit seiner Verteilungspraxis dem entgegenwirken, dass viele Menschen den Weg in die Metropolregionen und Städte suchten.

„Wo sie sich niederlassen, ist nicht steuerbar“

Amtsdirektor Meins und auch Dana Frohbös, Sprecherin der Stadt Rendsburg, verwiesen in diesem Zusammenhang auf den Königsteiner Schlüssel. „Wo sie sich niederlassen, ist nicht steuerbar“, erklärt Frohbös. „Und da ist es nur verständlich, dass sie in der Fremde dort ihren neuen Lebensmittelpunkt aufbauen, wo es bereits eine Community gibt.“

Rendsburg sei da mit weiteren Flüchtlingen, Integrationsangeboten und Sprachkursen attraktiv. Während die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rendsburg ein Zehntel der Bevölkerung des Kreises ausmachten, lebe dort die Hälfte der Flüchtlinge des Kreisgebiets. Während das für die Stadt Rendsburg nachvollziehbar sei, „stoßen natürlich auch wir durch den Zustrom an Grenzen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade im ländlichen Bereich ist die Lage schwierig

Auch im Kreishaus sieht man die Belastungsgrenze für die Kommunen erreicht. „Wie Kiel auch sind unsere Ämter und Gemeinden an der Grenze angekommen“, unterstreicht Christian Ströh, Fachdienstleiter Zuwanderung bei der Kreisverwaltung. Alle Beteiligten versuchten zu helfen, wo es nur geht, „aber gerade im ländlichen Bereich ist die Lage schwierig“, sagt Ströh und verweist zum Beispiel auf Kronshagen. Nicht zuletzt wegen der Nähe zu Kiel sind dort besonders viele Flüchtlinge untergekommen.

Um eine plötzliche Überlastung von Ämtern und Gemeinden abzufangen, hat der Kreis vor wenigen Tagen eine temporäre Flüchtlingsunterkunft im Nordkolleg in Rendsburg mit bis zu 80 Plätzen in Betrieb genommen. Eine weitere Unterkunft ist in der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne im Rendsburger Norden geplant. Sie soll in einigen Wochen mit einer Kapazität für rund 120 Flüchtlinge öffnen.