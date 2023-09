﻿Flüchtlinge im Rathaus Bordesholm: Amtsausschuss stoppt Pläne von Amtsdirektor

Bordesholm. Der Amtsausschuss Bordesholm hat die Pläne von Amtsdirektor Marco Thies, ein Konzept für die Aufstockung des Rathauses im Bereich über dem Polizeirevier auf den Weg zu bringen, vorerst gestoppt. Der Verwaltungschef will dort im zweiten und dritten Stock auch Flüchtlinge unterbringen. Vor allem in Bordesholm, der größten der 14 Amtsgemeinden, stößt dieses Vorhaben auf wenig Gegenliebe.

Überraschung im Amtsausschuss: Eine Mehrheit von 25 zu 17 Stimmen votierte am Donnerstagabend dafür, dass vor einer Weiterplanung der Aufstockung eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Verwaltung und der großen Kommunen Vorschläge für die später Nutzung ausarbeitet. In der Debatte wurde deutlich: Die Aufstockung um eine Etage für die Polizei und Verwaltung ist unstrittig. Sie wird auf jeden Fall kommen. Doch die Nutzung zweier weiterer Etagen, die Thies aus Kostengründen gleich mit errichten lassen will, wirft Fragen auf. Viele Ortspolitiker fordern vor einem Planungsauftrag Antworten.

Debatte in Bordesholm: Ist ein Rathaus für Unterbringung von Flüchtlingen geeignet?

Das Rathaus, in dem die Verwaltung des Amts Bordesholm seit 2009 arbeitet, gehört der Gemeinde. 2035 läuft diese Bindung im Rahmen der Städtebauförderung aus, es könnte ins Eigentum des Amts übergehen. Bis dahin geht aber nichts ohne die Kommune Bordesholm. Und da sorgt das Projekt Aufstockung für einige Bauchschmerzen.

Jörg Niedersberg (Bordesholm, CDU) sagte: „Auch wenn ich vielleicht als Miesepeter dastehe: Ich halte die Unterbringung von Flüchtlingen im Rathaus für ungeeignet.“ Und das müsse man auch mal offen ansprechen dürfen. Thorsten Pogge (Bordesholm, UWB) sieht die Unterbringung nicht als Problem, betonte aber: „Ich erwarte vom Investor, also Amt, ein Nutzungskonzept.“ Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) machte deutlich, dass man bei diesem drei Millionen Euro teuren Projekt die Bürger mitnehmen müsse. „Das, was vorliegt, ist zu mager.“

Der Vorschlag von Amtsdirektor Marco Thies, das Bordesholmer Rathaus im Bereich über der Polizei um drei Etagen aufzustocken, ist erst einmal gestoppt worden. © Quelle: Frank Scheer

Amtsvorsteher Torsten Teegen (Loop, KWG) sagte, dass diese Kritikpunkte in einer Runde mit Fraktionsvertretern zuletzt nicht zur Sprache gekommen seien. Thies betonte, dass er sich mit dem Planungsauftrag nichts anderes als Antworten zu „Möglichkeiten der Nutzung“ versprochen habe. Die Gründung der Arbeitsgruppe werde das Vorhaben nun verzögern, aber man habe dann klare Vorgaben. Der Amtsausschuss sei trotz des Abstimmungsergebnisses von 25:17 aber „nicht zerstritten“.

Die Unterbringung von Gefüchteten wird auch im Amt Bordesholm immer schwieriger. Zuletzt hatte das Amt 105 Wohneinheiten angemietet. Neben dem Bau neuer Wohneinheiten im Lüttparten gilt das Aufstocken des Rathauses als Option. „Im Lüttparten wollen wir 500 000 Euro investieren, aber die Förderzusage des Landes von 400 000 Euro lässt auf sich warten“, so Thies. Container oder Tiny Häuser sollen kommen.

Zurzeit leben 485 Gefüchtete im Amt Bordesholm. „In der nächste Woche werden wir wohl mehr als 500 Menschen haben“, so Thies. Im Gegensatz zu anderen Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde könne das Amt Bordesholm die Menschen aber noch unterbringen. „Lange geht das aber nicht mehr, zum Teil müssen Durchgangszimmer vermietet werden“, so Thies. „Wir haben auch schon Kontakt zu Hoteliers aufgenommen, weil ich keine Turnhalle umwandeln will.“

Hauptamtsleiterin Christina Erichsen appellierte im Ausschuss: „Nennen Sie uns freie Wohneinheiten, auch Ferienwohnungen und Monteurszimmer.“ Ansprechpartnerin im Amt für Wohnungsanmietungen ist Natascha Hering, stellvertretende Leiter des Amts für Bürgerdienste, unter Tel. 04322/695193.

Bürgermeister bringt Veranstaltungsplatz in Bordesholm ins Spiel

Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) vermisst bei der Debatte um das Aufstocken des Rathaueses für Flüchtlinge ein „vernetzes Denken“, wie er in der Sitzung deutlich machte. Er könne sich auch eine Tiny-Haus-Siedlung auf dem Veranstaltungsplatz in Bordesholm an der Landesstraße 318 vorstellen. „Die Anschlüsse für Ver- und Entsorgung liegen da.“ Diese Option ließe sich auch relativ schnell umsetzen.

