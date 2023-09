﻿Flüchtlinge in Rendsburg-Eckernförde: An der Belastungsgrenze

Rendsburg/Eckernförde/Bordesholm. Die Städte und Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommen bei der Aufnahme weiterer Flüchtlinge zunehmend an das Ende ihrer Kapazitäten. „Wir bekommen Rückmeldungen aus immer mehr Gemeinden“, sagt Gunnar Bock, der neue Kreisvorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. „Überall stößt die kommunale Familie an ihre Grenzen.“ Vor allem mit Blick auf Wohnraum. Man sei in einigen Kommunen kurz davor, wieder Turnhallen für die Unterbringung der Menschen nutzen zu müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Anfang des Jahres 2023 bis Ende August wurden dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 1019 Flüchtlinge vom Land zugewiesen und auf die Städte und Gemeinden verteilt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, stammen 518 Menschen aus der Ukraine, 481 Personen sind Asylsuchende und 20 Personen kommen durch das Aufnahmeprogramm des Landes. Neben der Ukraine stellen Syrien, Afghanistan und der Jemen die Hauptherkunftsländer.

Wohnungen für Flüchtlinge in Rendsburg-Eckernförde ein Problem

„Der Wohnraum ist das Entscheidende“, sagt Bock. „Nur wenn die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, können wir uns um die weitere Integration – wie zum Beispiel in Schulen und Kindergärten – kümmern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde habe sich die bisherige Form einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bewährt, sagt Bock. So sei man bei der Verteilung der Flüchtlinge in Rendsburg-Eckernförde nicht streng nach der Quote, die sich an der Einwohnerzahl orientiert, vorgegangen, sondern habe sich auf die Gemeinden konzentriert, die freie Plätze hatten.

Mitten in der Nacht ein Bus mit etwa 50 Flüchtlingen in Rendsburg

Bock erinnert sich beispielsweise an die ersten Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Jahr 2022. Als mitten in der Nacht ein Bus mit etwa 50 Flüchtlingen in Rendsburg ankam, konnte ein Großteil der Flüchtlinge zumindest bis zum Saisonbeginn in Ferienwohnungen in Damp untergebracht werden, obwohl der kreisweite Schlüssel eine andere Verteilung vorgesehen hätte.

Vor diesem Hintergrund fordert der Kreisvorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages von der Landespolitik, dass nur noch Menschen in die Kreise weitergeschickt werden, die auch eine Bleibeperspektive haben. Für die übrigen Flüchtlinge müsse das Land gegebenenfalls eigene Kapazitäten vorhalten. Anderenfalls führe die Ungewissheit „zu viel Frust bei den ehrenamtlichen Helfern und Organisationen sowie natürlich bei den Betroffenen“.

Die Lage am Wohnungsmarkt war in der Vergangenheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde sehr unterschiedlich, bestätigt Dennis Staack von der Fachgruppe Zuwanderung bei der Kreisverwaltung. „Daher haben einige Ämter und Kommunen bei entsprechenden freien Kapazitäten zum Teil deutlich mehr Personen aufgenommen, als deren Verpflichtung nach Quote war.“ Inzwischen ist der Wohnungsmarkt für die Flüchtlinge in Rendsburg-Eckernförde jedoch kreisweit angespannt, deutliche regionale Unterschiede gebe es fast nicht mehr.

So viele Flüchtlinge leben in Bordesholm

So hat die Amtsverwaltung Bordesholm derzeit 110 Wohnungen für 485 Geflüchtete gemietet, die dem regulären Wohnungsmarkt fehlen. Noch in dieser Woche werden weitere neun Personen sowie eine unbestimmte Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine im Amt Bordesholm erwartet. Der Plan von Amtsdirektor Marco Thies ist es, auf einem amtseigenen Grundstück Container beziehungsweise Tiny-Häuser aufzustellen. Doch noch fehle eine Förderzusage des Landes in Höhe von 400 000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Turnhallen zu akquirieren sei für ihn nur die allerletzte Möglichkeit, sagt Thies. Denn: Wenn Vereine und Schulen erst unter der Situation litten, drohe die Stimmung ganz zu kippen. „Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit der dezentralen Unterbringung gesammelt und haben ein starkes Netz im Ehrenamt“, sagt der Amtsdirektor. Doch auch in seinem Amtsbereich sinke mit dem fehlenden Wohnraum die Bereitschaft zu helfen. „Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Wir können einfach nicht mehr“, sagt Thies.

Lesen Sie auch

Wie es mit den Zahlen der Flüchtlinge in Rendsburg-Eckernförde bis zum Ende des Jahres 2023 weitergeht, lasse sich noch nicht absehen. „Eine Prognose ist sehr schwierig“, sagt Staack von der Kreisverwaltung. Klar ist: „Wir stellen aktuell steigende Zahlen fest. Im Vergleich zu 2022 rechnen wir mit mehr Asylsuchenden, aber mit weniger Geflüchteten aus der Ukraine.“

KN