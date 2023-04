﻿Flüchtlinge im Kreis: Weniger aus der Ukraine, mehr aus anderen Ländern

Vor einem Jahr kam der erste Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine in Rendsburg an. Mittlerweile ist die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg nach Schleswig-Holstein fliehen, stark zurückgegangen.

Rendsburg. Die Zahl der Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine fliehen und Schutz im Norden suchen, ist deutlich zurückgegangen. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider, die dem Kreis Rendsburg-Eckernförde vom Land gemeldet werden. Aber aus anderen, nicht-europäischen Ländern kommen mehr Menschen. Deren Unterbringung wird für die Gemeinden schwieriger.

Entgegen der Prognose vom November 2022 rechnet das Land Schleswig-Holstein nicht mehr mit bis zu 20 000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Schleswig-Holstein bis zum Ende des Frühjahrs ankommen. Dies teilt die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde mit, die laut aktuellem Schlüssel für die Verteilung von rund zehn Prozent dieser Menschen zuständig ist. Demnach sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres jeweils rund 750 Menschen aus der Ukraine nach Schleswig-Holstein gekommen, die dann weiter an die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wurden.

Flüchtlinge in Schleswig-Holstein: Weniger Menschen aus der Ukraine

Bleibt es bei diesen Zahlen, muss der Kreis Rendsburg-Eckernförde bis zum Jahresende mit rund 900 Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen. „Aufgrund dieser momentanen Situation, betreffend der neu ankommenden Schutzsuchenden aus der Ukraine, passen wir die voraussichtliche Aufnahmeverpflichtung für das Jahr 2023 unserer kreisangehörigen Ämter und Kommunen vorerst an“, sagt Christian Ströh, Fachdienstleiter Zuwanderung beim Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Insgesamt kamen in den ersten drei Monaten dieses Jahres 112 Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Landesunterkunft in den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Weitere 70 Menschen sind privat eingereist und haben sich bei der Zuwanderungsbehörde im Rendsburger Kreishaus gemeldet.

Mehr Flüchtlinge im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Da sich die Situation in der Ukraine im Zuge des Kriegsverlaufs jederzeit wieder ändern kann und sich möglicherweise wieder mehr Menschen auf den Weg ins sichere Ausland machen, bleibt die Verwaltung vorbereitet. „Sollten die Zahlen der neu ankommenden Schutzsuchenden aus der Ukraine wieder deutlich steigen, erfolgt eine erneute Anpassung. Wir stehen dazu im ständigen Austausch mit dem Land und unseren kreisangehörigen Ämtern und Kommunen“, versichert Ströh.

Im Gegensatz zur Zahl der Menschen aus der Ukraine nimmt die Zahl an Flüchtlingen aus anderen Ländern in den Kreis Rendsburg-Eckernförde weiter stark zu. „Im Vergleich der vorangegangenen Jahre steigt die Anzahl der neu ankommenden Asylsuchenden laufend an“, bestätigt Ströh.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde 206 Asylsuchende aus dem nicht-europäischen Ausland registriert. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2020 waren es 373 Menschen, 2021 kamen 466 Personen und im vergangenen Jahr 646 Menschen, die Asylanträge gestellt und zunächst Schutz im Kreis Rendsburg-Eckernförde gefunden haben. Die meisten Menschen kamen aus Syrien, gefolgt von der Türkei, Afghanistan und dem Irak.

Die steigenden Zahlen sorgen für Probleme bei der Unterbringung. Vor allem für Menschen, die nicht aus der Ukraine kommen. „Die Wohnraumlage und vorhandene Kapazitäten sind nach wie vor äußerst angespannt“, sagt Christian Ströh. „So knapp wie derzeit war es noch nie.“

Für Schutzsuchende aus der Ukraine fänden die Ämter und Kommunen noch Wohnraum, für die Unterbringung von Asylsuchenden aus anderen Ländern werde es dagegen schwieriger. „Hier muss immer häufiger die Unterbringung in unserer Notunterkunft temporär in Anspruch genommen werden“, so Ströh.

Im Nordkolleg in Rendsburg, wo der Kreis Rendsburg-Eckernförde Ende 2022 eine Unterkunft zur temporären Unterbringung von Flüchtlingen für wenige Tage eingerichtet hat, werden derzeit 30 Plätze als Puffer vorgehalten. Diese sind aktuell etwa zur Hälfte belegt. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung suchen die Städte, Ämter und Gemeinden weiterhin nach Wohnraum. Entsprechende Angebote können direkt an die Verwaltungen vor Ort gerichtet werden.