40 bis 50 Kinder der Rendsburger Flüchtlingsunterkunft besuchen täglich den Kindergarten dort. Einen Spielplatz im Freien gibt es auf dem einstigen Kasernengelände nicht. Eine Initiative will das ändern.

Andrea Möller arbeitet beim TuS Rotenhof und in der Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg mit Kindern. Sie weiß, wie wichtig Bewegung ist.

Kita in der Flüchtlingsunterkunft Rendsburg: Kinder haben keinen Spielplatz

Rendsburg. Andrea Möller weiß, wie wichtig Spiel, Sport und Bewegung für Kinder sind. Die Mutter von vier Kindern arbeitet als Integrationsbeauftragte beim Rendsburger Sportverein TuS Rotenhof und ist Mitarbeiterin der Landesunterkunft für Flüchtlinge im Norden der Stadt Rendsburg.

Dort müsse dringend etwas für die Kindergartenkinder passieren, sagt Möller und trommelt für einen Spielplatz im Außenbereich. Denn so etwas gibt es im Kindergarten der Landesunterkunft auf dem Gelände der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne Rendsburg nicht.

Kein Spielplatz für Flüchtlingskinder in Rendsburg

Durchschnittlich 500 Menschen leben in der Landesunterkunft Rendsburg. Zwischen 40 und 50 Kinder ab drei Jahren besuchen den Kindergarten in der Flüchtlingsunterkunft jeden Tag. Mitarbeiter, Spielzeug, Bastelmaterial und Inneneinrichtung sind laut Möller vorhanden. Der Standard sei gut. Doch im Außenbereich gibt es für die Flüchtlingskinder keine Spielgeräte, keine Wippe, keine Schaukel, keine Rutsche, keine Sandkiste. Und das, obwohl die jungen Flüchtlinge viel draußen sind und sich wie alle Kinder gern an der frischen Luft bewegen, toben, tollen.

Das möchte Andrea Möller, die mit den Frauen und Kindern aus der Flüchtlingsunterkunft Rendsburg Sport und Freizeit am Nachmittag gestaltet, gern unterstützen und Spielgeräte beschaffen. „Sport öffnet die Türen“, sagt Möller, die 30 Jahre lang selbst in Kindergärten gearbeitet hat.

Kinder und ihre Familien für jede Hilfe dankbar

„Der Charme auf dem alten Kasernengelände ist ja eher trist. Dabei ist Bewegung so wichtig, um dem Alltag zu entfliehen. Besonders wenn man bedenkt, was die Kinder teilweise hinter sich haben“, sagt Möller. Sobald das Wetter gut ist, nutzen die Erzieher jede Möglichkeit, mit den Kindern nach draußen zu gehen. Die Kinder und ihre Familien seien für jede Hilfe dankbar.

Mit den Eigentümern des Oktogon – der ehemaligen Kaserne in Rendsburg – hat Möller gesprochen. Sie stellen das Gelände für die Spielgeräte demnach gern zur Verfügung. Sollten sich genügend Spenderinnen und Spender für Spielgeräte finden beziehungsweise genügend Geld zusammenkommen, sollen die Kinder abstimmen, ob sie lieber eine Schaukel, eine Rutsche oder eine Wippe wollen.

Spielgeräte für Flüchtlingskinder: TuS Rotenhof und Johanniter unterstützen Aktion

Möller sagt: Günstig wird die Aktion nicht. Im Gegensatz zu den Geräten in Gärten von Privatleuten müssen die Spielsachen im öffentlichen Raum Standards erfüllen, damit Unfallkasse und TÜV mitspielen.

Neben dem TuS Rotenhof unter dem Vorsitz von Michael Joecks stehen auch die Johanniter, die die Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg betreiben, hinter der Aktion: „Gemeinsame sportliche Betätigung und Bewegung sind nicht nur gut für die Gesundheit, sondern machen auch Spaß und fördern die Gemeinschaft. Das sind wichtige Faktoren für das Zusammenleben in der Landesunterkunft“, sagt Masood Iqbal von den Johannitern. „Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen die Spendensammlung für die Spiel- und Sportgeräte unterstützen.“

Die Johanniter haben ein Konto für die Sammlung eingerichtet: Unter dem Titel „Aktion klettern, wippen, rutschen“ nimmt die Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE54 3702 0500 0004 3234 20 Spenden entgegen. BIC: BFSWDE33XXX. Die Spendenaktion läuft bis zum 28. Februar.