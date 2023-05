﻿Flugzeugabsturz bei Hohn in SH: Zwei Piloten sterben – dunkle Rauchwolke über Flugplatz Hohn

Flugzeugabsturz bei Hohn in Schleswig-Holstein: Eine Maschine des Unternehmens GFD ist über dem Flugplatz Hohn abgestürzt. Zwei Piloten sind bei dem GFD-Learjet-Absturz gestorben. Vom Flugunfall in Hohn war von Weitem eine dunkle Rauchwolke über dem Bundeswehr-Fliegerhorst zu sehen.

Hohn. Tragisches Unglück auf dem Militär-Flugplatz in Hohn: Am Montag ist ein Learjet abgestürzt. Das Wrack brannte fast vollständig aus, zwei Menschen starben bei dem Flugzeugabsturz in Schleswig-Holstein. Die Rauchsäule war noch in großer Entfernung zu sehen.