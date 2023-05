﻿Flugzeugabsturz bei Hohn: Zwei Piloten sterben – dunkle Rauchwolke über Flugplatz Hohn

Hohn. Am Flugplatz Hohn ist es am Montag kurz vor 13 Uhr offenbar zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Die Hintergründe des Flugunfalls sind noch unklar. Zwei Piloten sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Eine dunkle Rauchwolke ist von Weitem über dem Gelände zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn die Maschine offenbar über dem Fliegerhorst Hohn abgestürzt ist: Nach KN-Informationen soll es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um keine militärische Maschine der Bundeswehr handeln, sondern um einen Learjet 35 des Unternehmens GFD (ehemals Gesellschaft für Flugzieldarstellung). Derzeit beschäftigt GFD nach eigenen Angaben rund 250 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland, darunter über 100 ehemalige Flugbesatzungsmitglieder der Luftwaffe und Marine. Sie fliegen überwiegend Flugzieldarstellungen im nordeuropäischen Bereich. Hauptsitz ist der Nato-Flugplatz in Hohn bei Rendsburg.

14 Learjets von GFD stehen aktuell am Flugplatz Hohn, fünf davon sind am Montag geflogen. Eine Maschine war nach Polen und zurück geflogen. Den letzten tödlichen Flugunfall gab es 2014, als ein Learjet über dem Sauerland mit einem Eurofighter kollidierte. Auch damals starben zwei Piloten von GFD.

Im Januar 2023 kam es zu einem Zwischenfall über dem Kreis Rendsburg-Eckernförde: Kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Hohn verlor ein Learjet 35A Teile eines Triebwerks verloren. Diese stürzten bei Osterrönfeld und Schülldorf zu Boden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flugunfall Hohn: Ermittlungen laufen

Nach dem Flugunfall sind Rettungskräfte zur Absturzstelle geeilt. Mehrere Streifenwagen der Polizei Schleswig-Holstein und Feldjäger der Bundeswehr sind ebenfalls am Flugplatz Hohn. Wieso das Flugzeug abgestürzt ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen noch.

Der Flugplatz Hohn ist ein Militärflugplatz der Luftwaffe der Bundeswehr. Der Flugplatz liegt in der Gemeinde Hohn in der Nähe von Rendsburg. Seit Ende 2021 dient der Flugplatz nach Bundeswehrangaben für die in Norddeutschland gelegenen fliegenden Verbände als Ausweichflugplatz.

Im Juni 2023 steht der Flugplatz Hohn im Mittelpunkt der Nato-Übung „Air Defender 2023“. Das Manöver gilt als größte Übung der Nato zu Luftoperation seit dem Bestehen des transatlantischen Verteidigungs-Bündnisses. Luftkriegsoperationen im europäischen Luftraum sollen trainiert werden.

Rund um Hohn werden während der Übungsphase mobile Stellungen zur Abwehr von Luftangriffen eingerichtet. Auch mancher Überschallknall wird wegen „Air Defender 2023“ in Schleswig-Holstein zu hören sein. Auf dem Gelände des Fliegerhorsts Hohn werden die Soldatinnen und Soldaten auch untergebracht.