﻿Fördermittel der Aktivregion Eckernförder Bucht: 200 000 Euro für nachhaltige Projekte

Eckernförde. 17 kleinere Infrastrukturprojekte in den Gemeinden nördlich des Kanals mit Kosten von jeweils maximal 20 000 Euro werden in diesem Jahr von der Aktivregion Eckernförder Bucht unterstützt. Die Fördersumme in Höhe von insgesamt rund 200 000 Euro kommt vom Bund sowie aus den beteiligten Kommunen. Bei der Auswahl der einzelnen Projekte wurde unter anderem auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz geachtet.

Naturschutz am Strand von Eckernförde

So gibt es unter anderem rund 13 000 Euro für sogenannte „Strandinseln“ in Eckernförde. Diese wurden am Hauptstrand teilweise schon angelegt und sollen Pflanzen wie Tieren trotz der vielen Strandbesucher einen sicheren Platz bieten. „Ziel ist die Sicherung von Artenschutzflächen für Strandpflanzen und Küstenvögel, Falter und Insekten“, teilt die Aktivregion mit. Durch die Begrünung von jeweils mehreren Quadratmetern Strandfläche werde zudem Kohlendioxid gebunden. Projektträger ist die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, die insgesamt knapp 20 000 Euro für die Strandinseln ausgibt.

Ein Schäferwagen für die DLRG

Auch in Schwedeneck wird Geld an der Küste investiert. Dort steht vor allem die Sicherheit der Strand- und Badegäste in Dänisch-Nienhof im Mittelpunkt. Geplant sind Anschaffung, Ausbau und Einrichtung eines sogenannten „Schäferwagens“ für die Rettungsschwimmer der DLRG. Dieser wird den Wachgängern in den Sommermonaten als Strand-Stützpunkt dienen. Projektträger ist die Schwedeneck Touristik, die mit knapp 20 000 Euro für den Schäferwagen kalkuliert.

Ebenfalls in Schwedeneck soll es zudem eine weitere öffentliche Ladestation für Elektroautos geben, die auch dem örtlichen Dörpsmobil dienen soll. „Dörpsmobile fördern die Mobilität sowie den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen innerhalb einer Gemeinde“, so die Aktivregion mit. „Durch einen weiteren Ladestandort können mehr Gemeindemitglieder sowie Urlaubsgäste auf das Dörpsmobil zugreifen sowie privat genutzte E-Fahrzeuge geladen werden.“ Der Verein Dörpsmobil Schwedeneck bekommt rund 4500 Euro für die neue Ladestation.

In Neuwittenbek will die Gemeinde prüfen, wie sich eine mögliche Wiedereröffnung des örtlichen Bahnhaltepunktes an der Strecke Kiel-Eckernförde in ein regionales Rad- und Fußwegenetz einbinden lässt. Dazu soll es eine Machbarkeitsstudie geben, die von der Aktivregion mit knapp 16 000 Euro gefördert wird.

Vogelbeobachtung an der Bülker Huk

Die Gemeinde Strande bekommt rund 12 000 Euro für den Bau einer Beobachtungsplattform an der Bülker Huk. Dort sollen Naturliebhaber die Möglichkeit bekommen, Wild- und Wasservögel zu beobachten, ohne diese zu stören. „Die Plattform dient der Sensibilisierung der Tagesgäste für einen nachhaltigen Tourismus und ist als außerschulischer Lernort zu verstehen“, teilt die Aktivregion zu ihrer Entscheidung mit. „Die Salzwiesen und deren Bedeutung für den Natur- und Klimaschutz werden dadurch bekannter und sind gleichzeitig besser geschützt vor unbedachtem Betreten.“

In Osdorf wird in die energetische Sanierung der „Begegnungsstätte an der Au“ investiert. Der generationenübergreifende Treffpunkt der Gemeinde, der unter anderem von Vereinen und Verbänden genutzt wird, soll künftig auch Beratungsangebote zum Thema Energieeinsparung anbieten. Die Gemeinde Osdorf bekommt für das Projekt rund 15 000 Euro von der Aktivregion.

Weitere Fördergelder der Aktivregion Eckernförder Bucht: Ausstattung der Seewiese in Bünsdorf mit Spiel- und Sportgeräten (rund 7 000 Euro); Digitalisierung des Gemeinschaftsraumes „Elf/96“ in Brekendorf (rund 6 000 Euro); barreierefreier Ausbau des Biolandhofs Kubitzberg in Altenholz (rund 1200 Euro); digitaler Einkaufs- und Gastronomieführer im Amt Hüttener Berge (rund 15 000 Euro); Coworking- und Naturbeobachtungskabine in Groß Wittensee (rund 15 000 Euro); barrierefreie Gestaltung der Wege in der Kindergärtnerei „Himmelgrün“ in Damendorf (rund 14 000 Euro); Rastplatz mit historischer Brunnenanlage in Neu Duvenstedt (rund 13 000 Euro); Bau einer barrierefreien Komposttoilette auf dem Hof Saelde in den Hüttener Bergen (rund 14 000 Euro); Wetterschutz-Sonnensegel für das grüne Klassenzimmer auf Gut Birkenmoor (rund 13 000 Euro); Regiomat in der Gemeinde Neudorf-Bornstein (rund 7 500 Euro); drei Veranstaltungshütten für Ascheffel (rund 13 000 Euro).