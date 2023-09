﻿Förderverein Bordesholm: Auf diese Konzerte dürfen sich Gäste freuen

Der Verein zur Förderung der Musik in Bordesholm hat einen neuen Chef. Zudem gibt es weitere Neuerungen. Im Oktober startet auch die Konzertreihe Mosaik der Herbstklänge. Zwei Personengruppen können die Konzerte weiterhin kostenfrei hören.

Bordesholm. Der Verein zur Förderung der Musik in Bordesholm ist mit zahlreichen Neuerungen in die Herbstsaion gestartet: Die Homepage mit der Herbstkonzertreihe gibt es jetzt im Blogformat und außerdem frische Flyer. Und seit der Jahresversammlung am Mittwochabend ist Thomas Buer (Bordesholm) neuer Vorsitzender. Er löst den Kieler Universitätsprofessor Gerhard Fouquet ab, der viele Jahre an der Spitze stand.