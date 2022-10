﻿Künftige Fraktionsstärke: Protest gegen die Pläne der Landesregierung

Die kleinen Parteien im Kreistag Rendsburg-Eckernförde gehen auf die Barrikaden: In einer gemeinsamen Resolution wollen FDP, SSW und WGK die Landesregierung auffordern, ihre Pläne zur Beschneidung der Fraktionen zu begraben.

Rendsburg. Die kleinen Fraktionen im Kreistag Rendsburg-Eckernförde wehren sich gegen die geplante Änderung der Gemeindeordnung durch die schwarz-grüne Landesregierung. Diese will die Mindeststärke einer Fraktion in den Kommunen und Kreistagen von zwei auf drei Abgeordnete erhöhen.

„Hier findet etwas statt, was ein echter Anschlag auf die Demokratie in unseren Kommunalparlamenten ist. Hier findet Demokratieabbau statt“, schimpft die Kreis- und Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Tina Schuster. Fraktionen seien ein wichtiges Instrument der politischen Teilhabe und der Repräsentation des demokratischen Bürgerwillens. „Wir lehnen daher die von der schwarz-grünen Landesregierung geplanten Änderungen der Gemeindeordnung, die Voraussetzungen zur Bildung einer Fraktion in den Kommunalvertretungen zu verschärfen, entschieden ab“, so Schuster.