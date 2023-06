﻿Fraktionsstatus weg: FDP Eckernförde prüft rechtliche Schritte

Kein Jahrmarkt auf dem Marktplatz:

Fleitenmarkt in Brügge fällt aus: Das ist der Grund für die Absage

Der Fleitenmarkt in Brügge, der am dritten Juni-Wochenende auf dem Marktplatz geplant war, fällt aus. Auch die beliebten Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen, die immer Jung und Alt an die Strecke gezogen hatten, finden nicht statt. Das sind die Gründe für die Absage der Gemeinde Brügge.