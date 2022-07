Freilichtmuseum: Kindertag, Kalter Krieg und Korbmacherei

Molfsee. Auch im August präsentiert das Freilichtmuseum Molfsee unterschiedliche Führungen: Der kleine Rundgang durch das Freilichtmuseum gibt Einblicke in das Leben und Arbeiten auf dem Land in der Zeit vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Dazu haben Gäste Gelegenheit jeweils ab 14 Uhr sonnabends, 6. August, 13. August, 20. August und 27. August. Die Kosten betragen 3 Euro plus Eintritt.

Am Sonntag, 7. August, geht es ab 11 Uhr in die Highlights der Ausstellung „Ein Jahr100“. Objekte wie die olympische Fackel stehen für herausragende Momente oder Ereignisse, aber auch so alltägliche und banale Objekte wie ein Melkschemel erzählen vom Leben der vergangenen 100 Jahre in Schleswig Holstein.

Viele Aktionen für den Nachwuchs am Kindertag

Ab 14 Uhr steht die Führung „Hütejunge Franz und Magd Gesche. Geschichten über Kindheit in früheren Zeiten“ an. Wie sah das Leben der Kinder früher aus, was haben sie gemacht, gespielt und erlebt? Eine Führung für die ganze Familie, die drei Euro plus Eintritt kostet.

Der Kindertag lädt den Nachwuchs am Sonntag, 14. August, von 10 bis 17 Uhr ins Museum. Auf dem Freigelände finden zahlreiche Aktionen statt. Unter anderem liest Christine Nissen von 11 bis 12 und 13 bis 14 Uhr auf der Wiese vor der Scheune aus Süderstapel aus dem Buch „Das Hühnchen Sabinchen“. Die Korbmacherei Sell bietet von 11 bis 16 Uhr an, unter Anleitung einen Bleistiftkorb (10 Euro Kursgebühr und Material) oder eine Schale mit Holzboden (15 Euro Kursgebühr und Material) zu fertigen.

Am Mittwoch, 17. August, geht es ab 14 Uhr mit dem „Kinderwagen durchs Museum“. Die vielen Rundwege im Freilichtmuseum führen zu Höfen und Katen, zu Mühlen, Gärten, Teichen und Tieren. Das Museum lädt Mütter und Väter ein, das Freilichtmuseum auf einer geführten Tour mit Baby und Kinderwagen und Gleichgesinnten zu erkunden. Kosten: 3 Euro plus Eintritt.

Sonderausstellung zum Kalten Krieg

Am Sonntag, 21. August, begibt sich um 11 Uhr eine Führung auf die Spuren des kalten Krieges. Die Sonderausstellung interessiert sich für die Spuren, die er in Schleswig-Holstein hinterlassen hat. Fast unbemerkt von der Bevölkerung wurden seit den 1960er-Jahren Schutzbunker, Notkrankenhäuser, Sprengschächte oder Munitionslager eingerichtet. Seit 2007 verschwinden sie allmählich – Zeit also, sich zu erinnern. Die Sonderführung kostet drei Euro.