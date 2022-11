﻿Freilichtmuseum Molfsee: Kinder bastelten Futterstellen für Vögel

Über 25 Kinder in den unterschiedlichsten Altersklassen drängten sich am Sonnabend im Workshop-Raum des Freilichtmuseums Molfsee. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Futterstellen für Gartenvögel – natürlich selbst gebastelt.

Molfsee. Mit den tiefen Temperaturen gestaltet sich die Futtersuche für die gefiederten Gartenbewohner schwieriger. Zeit, Amsel, Meise und Co persönlich zu unterstützen! Bei einem Workshop im Freilichtmuseum Molfsee zeigte Mitarbeiterin Dagmar von Karmainsky  den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Wochenende, wie man kleine Fütterungen für Gartenvögel selbst herstellen kann.

Zum Auftakt des Workshops staunt seine Leiterin am Sonnabend nicht schlecht: Mehr als 25 Kinder drängen am Nachmittag in den großen Veranstaltungsraum im neuen Ausstellungsgebäude des Freilichtmuseums – das Thema weckt unübersehbar Interesse. „Wir basteln heute kleine Futterstellen für unsere Gartenvögel. Es gibt Tannenzapfen, kleine Förmchen oder auch Tontöpfe, die befüllt werden können“, erklärt Dagmar von Karmainsky zum Auftakt. Für die kleine Amanda ist schnell klar, dass sie mit einem Tontopf starten möchte. „Die können zunächst mit Wachsmalkreide bemalt werden“, rät von Karmainsky. Und so malt die Fünfjährige einen bunten Regenbogen, damit sie später ihre Fütterung auch wiedererkennt.

Nach dem Bemalen wird das Aufhängesystem – bestehend aus einem Ast und einem Sisalband – installiert, Amanda freut sich über Unterstützung durch ihren Vater. Anders ist es bei Majke: Die Elfjährige bemalt nicht nur flink ihren Tontopf, sondern hat auch schon ein fertiges Aufhängesystem. „Wenn ich den Topf fertig habe, möchte ich noch eine Form befüllen“, kündigt sie an, und von Karmainsky reicht ihr eine runde Form. „Zuhause bastele ich auch immer sehr viel“, erläutert Majke ihren Eifer.

Workshop-Leiterin Dagmar von Karmainsky: „Verwenden Sie ambrosiafreies Vogelfutter!“

Nun soll der Topf befüllt werden – mit dem von Karmainsky vorbereiteten Gemisch aus Vogelfutter und Fett. „Ganz wichtig ist dabei, dass Sie ambrosiafreies Vogelfutter verwenden“, betont von Karmainsky gegenüber den anwesenden Eltern. Denn Ambrosia sei ein invasiver Neophyt, der sich schnell vermehre. Schon muss eine neue Futter-Fett-Mischung hergestellt werden. Langsam schmilzt das Fett unter ständigem Rühren in dem großen Topf auf dem Herd. „Wenn sie zu Hause neues Futter herstellen, immer im Gemisch eins zu zwei. Ein Teil Fett und zwei Teile Futter“, rät die Expertin. Als sich das Fett komplett aufgelöst hat, wird das Vogelfutter untergemischt und die Kinder können weiter ihre kleinen und großen Fütterungen befüllen.

Hygiene und hochwertiges Futter sind wichtig Beim Nabu findet man Tipps zur Vogelfütterung im Winter. Der Beginn sollte im November sein, meist wird bis Ende Februar gefüttert. Bei Futterstellen ist Hygiene das oberste Gebot. Empfohlen werden Futterspender (Futtersilos), bei denen die Vögel nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen können. Sie müssen so gebaut und angebracht werden, dass das Futter auch bei starkem Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst schnell schimmelt. Der Nabu rät, kein billiges Vogelfutter zu verwenden. Denn dieses Futter wird häufig mit großen Anteilen an Weizenkörnern gestreckt. Diese werden von den Vögeln erst dann gefressen, wenn alle anderen Samen aufgebraucht sind, sonst aber aus der Futterstelle entfernt. Dies führt daher oft zu großen Mengen ungenutzten Vogelfutters am Boden – das lockt wiederum beispielsweise Ratten an.

Maité ist mit ihrer Mutter da. Die Fünfjährige entscheidet sich für einen Tannenzapfen. Die Zwischenräume werden emsig mit dem Futter-Fett-Gemisch gefüllt. Das kleine Mädchen ist dabei ganz in die Arbeit vertieft. „Diese Art der Herstellung macht den Kindern Spaß und sie ist nachhaltig“, erklärt Dagmar von Karmainsky. Die häufigsten Körnerfresser an den Futterstellen im Garten seien Meisen, Finken und Sperlinge. Insbesondere Meisen würden das Gemisch aus Fett und Samen lieben, das man selbst herstellen kann. Allerdings überwintern auch Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdrosseln oder Zaunkönig im Norden. Ihnen kann man Rosinen, Obst, Haferflocken und Kleie anbieten – am besten in Bodennähe in speziellen Bodenfutterspendern.

Die fertigen und befüllten Tontöpfe müssen noch eine Weile trocknen und hart werden. Auch die Förmchen warten in der Kühlung. Nachdem die Kinder einen Rundgang durch das Museum gemacht haben, werden sie abgeholt – um im heimischen Garten den Vögeln bald als Fütterung über den Winter zu helfen.