﻿Freilichtmuseum Molfsee lädt zum Handwerkertag

Molfsee. Im Juni lockt nicht nur ein spannendes Programm in das Freilichtmuseum Molfsee, auch laden die blühenden Gärten und der Jahrmarkt zum Bummeln ein. Bei den Führungen stehen Ausstellungen und auch das Handwerk im Fokus.

Am Wochenende, 3. und 4. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr, stehen alte Handwerkstechniken im Mittelpunkt. Anlässlich des Tages der Sehbehinderten am Sonntag, 4. Juni, bietet das Freilichtmuseum am Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr eine Führung für Sehende, Sehbehinderte und Blinde an. Bei dieser Führung kann das Freilichtmuseum mit vielen verschiedenen Sinnen erkundet werden. Kosten: 3 Euro plus Eintritt, eine Anmeldung unter Tel. 0431/6596622 oder unter service@landesmuseen.sh wird empfohlen.

Spannendes im Juni

Sonnabend, 3. Juni, 14 Uhr: Kleiner Rundgang durch das Freilichtmuseum

Sonntag, 4. Juni, 14 Uhr: Für alle Sinne. Führung für sehende, sehbehinderte und blinde Menschen

Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr: Ein Jahr100. Highlights der Ausstellung

Sonnabend, 17. Juni, 13 bis 16 Uhr: Förtchen backen auf dem Schwibbogenherd

Sonntag, 25. Juni, 14 Uhr: Von Häusern, Dichtern und ihren Werken. Eine literarische Spurensuche

Auch die technisch Interessierten kommen im Freilichtmuseum auf ihre Kosten. Am Sonntag, 18. Juni, 14 Uhr, geht es um das Thema „Technischer Fortschritt auf dem Lande“. Schon immer suchten Menschen nach Möglichkeiten, die körperlich schwere Arbeit durch technische Innovationen zu erleichtern. Unterstützten über viele Jahrhunderte Tiere den Menschen bei seiner Arbeit auf Hof und Feld, kamen bereits in der Antike Mühlen hinzu, die Wind und Wasser als Energieträger nutzten.

Das bietet das Freilichtmuseum Das Freilichtmuseum Molfsee ist ein zentraler Erinnerungs- und Erlebnisort für die Alltags- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins – vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Die Sammlung umfasst mehrere 10 000 Objekte, große Themenbereiche sind die Landwirtschaft, insbesondere landwirtschaftliche Geräte, historische Berufe samt Werkstätten und Ladeneinrichtungen sowie Hauswirtschaft und Wohnen. Dazu gehören die historischen Häuser, die an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein ab- und im Freilichtmuseum in Molfsee wieder aufgebaut worden sind. Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97, Molfsee, Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags (und feiertags) von 9 bis 18 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene: 10 Euro, ermäßigt: 8 Euro, Familie: 21 Euro, Kinder/Jugendliche (7 bis 17 Jahre): 3 Euro, Kinder bis einschließlich 6 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Literarische Spurensuche im Freilichtmuseum

Seit Beginn des industriellen Zeitalters werden fossile Energieträger genutzt, um Maschinen anzutreiben, die völlig neue Möglichkeiten boten, um die landwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen und den Menschen immer weiter von schwerer körperlicher Arbeit zu entlasten. Verschiedene Mühlentypen, eine ansehnliche Sammlung historischer Trecker und landwirtschaftlicher Geräte sowie Objekte in der Ausstellung „Ein Jahr100“ vermitteln im Rahmen eines Rundgangs am Sonntag, 18. Juni, ab 14 Uhr einen anschaulichen Eindruck dieser Entwicklung.

Am Sonntag, 25. Juni, geht es ab 14 Uhr auf eine literarische Spurensuche. Unter dem Motto „Von Häusern, Dichtern und ihren Werken“ geht es unter anderem in die Kate Storm, die ihre Verbindung zum berühmten Dichter aus Husum schon im Namen verrät. In einer Novelle hat er sie sogar verewigt. Andere Geschichten mit Literaturbezug werden erst beim genauen Hinsehen deutlich.

