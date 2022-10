Freilichtmuseum vor Besucherrekord: Herbstmarkt läuft auf Hochtouren

Molfsee. Am Starttag waren es bereits 3700 Gäste, am Sonntag weit über 9000 Besucher und Besucherinnen, die vom Freilichtmuseum Molfsee beim Herbstmarkt gezählt wurden – die fünfte Jahreszeit läuft auf Hochtouren. Volle Parkplätze, zufriedene Aussteller und eine strahlende Orga-Chefin Johanna Frese sind das Ergebnis.

Allerdings erst ein Zwischenergebnis, denn: Der Herbstmarkt läuft noch bis Sonntag, 16. Oktober. „Wir haben noch einiges vor uns“, weiß Frese. Und zeigt auf die Zahlen von Montag (3100 Besucher) und Dienstag (4200): „Es läuft wirklich fantastisch, wir haben aber auch noch vier Tage vor uns.“

Einige neue Aussteller sind seit Mittwoch dabei

Der Mittwoch ist dabei nicht nur Halbzeittag, auch gehen einige neue Aussteller an den Start. Obwohl: „Die meisten sind tatsächlich die gesamten neun Tage bei uns“, betont Frese. Ein paar neue Anbieter sind dennoch im Gelände zu finden, unter anderem „SüßStoff by Alina“. „Die Molfseerin Alina-Anika Wulf bietet zauberhafte, handgenähte Kinderkleidung an“, weiß Frese. „Sie ist in der Winkelscheune zu finden.“

Zufriedene Gesichter gibt es auch bei den Ausstellern. Seine Premiere hat Peter R. Carl aus Husum mit seinem Stand „Husumer Krabbenbrötchen“. Und er strahlt: „Ich bin begeistert, es ist wirklich toll hier. Am Sonntagnachmittag waren wir bereits gegen 16 Uhr ausverkauft“, zeigt der Husumer auf seine Auslage, die am Mittwochmittag noch gut gefüllt mit leckeren Fischbrötchen ist. „Ich werde gern im nächsten Jahr wiederkommen, das steht fest“, fügt er noch hinzu.

Viele Besucher, das bedeutet auch viel Verkehr – nicht immer halten sich die Besucher und Besucherinnen dabei an die Straßenverkehrsordnung. Dennoch ist man beim Ordnungsamt in Molfsee zufrieden. Leiter Jan Schaper ist fast täglich in der Besprechungsrunde mit Feuerwehr und Orga-Team in der Einsatzzentrale vom Herbstmarkt dabei.

Rund 1200 Parkplätze werden vom Museum vorgehalten

„Wir stehen mit dem Team vom Museum im engen Kontakt. Fest steht natürlich, dass für den Besucheransturm, besonders an den Wochenenden, zu wenige Parkplätze vorhanden sind. Erschwerend hinzu kommt der Streik bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist bei einer solchen Veranstaltung wirklich schlecht“, sagt Jan Schaper.

Seit 1999 ist Schaper im Ordnungsamt, er betont: „Von Jahr zu Jahr wurde optimiert, sodass wir in diesem Jahr beispielsweise bis heute keine Beschwerden hatten. Alles ist im Rahmen“, betont er. Zu den Optimierungen gehören auch die vielen Parkplätze, die inzwischen vorgehalten werden.

„Wir haben drei große Parkplätze, einen mit 350, einen mit 370 und einen mit 450 Stellplätzen, und auch der Fahrradparkplatz war am Wochenende zum Bersten voll“, sagt Frese, die ständig auf der Suche nach weiteren Flächen ist, um Parkplätze für die Besucher anzubieten.

Herbstmarkt Freilichtmuseum Molfsee, noch bis 16. Oktober, 9 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder/Jugendliche 3 Euro, Familienkarte 21 Euro.