﻿Workshop für selbst gemachtes Vogelfutter im Freilichtmuseum Molfsee

Selbstgemachtes ist im Trend – auch Vogelfutter kann leicht selbst hergestellt werden, das wird im Freilichtmuseum Molfsee am Sonnabend, 12. November, 14 Uhr, in einem Workshop gezeigt.

Molfsee. Auch im November hat das Freilichtmuseum Molfsee viel zu bieten: Neben Führungen im Jahr100Haus gibt es einen Workshop für selbst gemachtes Vogelfutter und einen Punschabend am 1. Advent.

Das Programm startet am Sonntag, 6. November, 14 Uhr im Jahr100 Haus mit einer Führung. Wo die Erzählung im Gelände mit den historischen Gebäuden endet, da knüpft die neue Dauerausstellung „Ein Jahr100“ an.

Führungen zum Thema Kalter Krieg im Freilichtmuseum Molfsee

Objekte wie die olympische Fackel stehen für herausragende Momente oder Ereignisse, aber auch so alltägliche und banale Objekte wie ein Melkschemel erzählen vom Leben der vergangenen 100 Jahre in Schleswig-Holstein. In einer Führung am Sonntag, 6. November, 14 Uhr, werden Objekte vorgestellt. Kosten: 3 Euro plus Eintritt.

Besonders geeignet für Familien ist der kleine Workshop am Sonnabend, 12. November, 14 Uhr. Dabei wird Vogel-Winterfutter selbst gemacht aus Sonnenblumenkernen, anderen Saaten und Fett. Katzensicher aufgehängt können so auch zu Hause die Vögel beobachtet werden, Kosten 3 Euro plus Eintritt.

Am Sonntag, 13. November, 14 Uhr, lautet das Motto „Kalt und dunkel – Winterzeit in den Häusern“. Wird es kalt, so rückt alles zusammen: Die Arbeit auf den Wiesen und Feldern ruht weitgehend, das Vieh ist im Stall, die täglichen Arbeiten finden meist rund um die Hofstelle statt. Dabei wird erklärt, welche Vorbereitungen nötig waren, um die kalte und dunkle Winterzeit zu überstehen. Kosten 3 Euro plus Eintritt.

Am Sonntag, 27. November, steht um 11 Uhr ein "Rundgang auf den Spuren des Kalten Krieges" auf dem Programm. Die Sonderausstellung im Freilichtmuseum Molfsee zum Kalten Krieg interessiert sich vor allem für die Spuren, die er in Schleswig-Holstein hinterlassen hat. Fast unbemerkt von der Bevölkerung wurden seit den 1960er-Jahren Schutzbunker, Notkrankenhäuser, Sprengschächte oder Munitionslager eingerichtet.

Förtchen und Feuer am 1. Advent im Freilichtmuseum Molfsee

Seit 2007 verschwinden sie allmählich – Zeit also, sich zu erinnern. Das ist möglich in der Führung durch die Sonderausstellung im Jahr100Haus. Kosten 3 Euro plus Eintritt.

Der erste Hauch von Advent ist am Sonntag, 27. November, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr zu finden: Unter dem Motto „Advent am Feuer... mit Geschichten, Liedern zum Mitsingen, heißem Apfelpunsch und Förtchen“ Herd brennt am Adventsonntag ein Feuer, der Apfelpunsch ist heiß und leckere Förtchen braten in der Pfanne. Es ist die Zeit für kleine adventliche Geschichten und Lieder, auch zum Mitsingen.

Freilichtmuseum Molfsee, Anmeldung für Veranstaltungen ist ab sofort möglich unter Tel. 0431 65966 22 oder per E-Mail unter service@landesmuseen.sh