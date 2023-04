﻿Handwerker auf der Walz helfen bei der Sanierung der Jomsburg

Gesellinnen und Gesellen auf der Walz

Insgesamt sollen derzeit zwischen 400 und 600 Gesellen aus dem deutschsprachigen Raum in cirka 50 Gewerken auf der Walz sein. Etwa die Hälfte der Wandergesellen sind in sogenannten Schächten für Berufe organisiert. In manche Schächte haben nur junge Männer Zugang, andere haben sich inzwischen auch für Frauen geöffnet. Auf die Jomsburg kommen vorwiegend freireisende Gesellen, die in keinem Schacht organisiert sind. Die Beteiligung von jungen Frauen, wie Landwirtin Jana, ist bei den Freireisenden selbstverständlich. Auf der Sommerbaustelle trifft sich ein großer Teil der freireisenden Gesellen. Hier findet Vernetzung untereinander statt und der Blick über den Tellerrand des eigenen Gewerkes. Was für alle Gesellen auf der Walz – egal ob frei oder in einem Schacht organisiert – gleich ist, ist die Mindestdauer der Walz von drei Jahren und einem Tag. In dieser Zeit sind der Heimatort und eine Bannmeile von 50 Kilometern tabu. Am Beginn der Walz muss sich jeder Geselle von einem Gesellen, der bereits länger auf der Walz ist, auf die Straße bringen lassen. Die ersten drei Monate verbringen beide gemeinsam. Computer und Handy sind während der Walz tabu. Kommunikation per E-Mail ist trotzdem erlaubt, nur nicht über ein eigenes Gerät. In einem Betrieb darf ein reisender Geselle höchstens drei Monate bleiben. Die Walz gilt rechtlich als Bildungsreise, sodass die Gesellen auch dann versichert sind, wenn sie gerade keine Anstellung haben.